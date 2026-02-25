الأربعاء 2026-02-25 10:19 م

الأمير هاري وزوجته يستهلان زيارة للأردن تتناول الدعم الإنساني للاجئين
 
الأربعاء، 25-02-2026 09:41 م

الوكيل الإخباري-   وصل الأمير هاري وزوجته ميغن إلى الأردن، الأربعاء، في زيارة إنسانية تستمر يومين، تتركز على الجهود الإنسانية الصحية لدعم المجتمعات التي تعاني النزاعات والنزوح.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عبر صفحتها على موقع "إكس" إنها "تشرفت بالترحيب بدوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان في مخيم الزعتري للاجئين.


وأضافت أن الأمير هاري وميغن "التقيا شبابا لاجئين في مركز الشباب، كما انضما إلى الأطفال بلعب كرة القدم والفن والموسيقى".

 
 


