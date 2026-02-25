الأمير هاري وزوجته يستهلان زيارة للأردن تتناول الدعم الإنساني للاجئين

الوكيل الإخباري- وصل الأمير هاري وزوجته ميغن إلى الأردن، الأربعاء، في زيارة إنسانية تستمر يومين، تتركز على الجهود الإنسانية الصحية لدعم المجتمعات التي تعاني النزاعات والنزوح.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عبر صفحتها على موقع "إكس" إنها "تشرفت بالترحيب بدوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان في مخيم الزعتري للاجئين.