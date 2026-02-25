الأمير هاري وزوجته يستهلان زيارة للأردن تتناول الدعم الإنساني للاجئين

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عبر صفحتها على موقع "إكس" إنها "تشرفت بالترحيب بدوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان في مخيم الزعتري للاجئين.
وأضافت أن الأمير هاري وميغن "التقيا شبابا لاجئين في مركز الشباب، كما انضما إلى الأطفال بلعب كرة القدم والفن والموسيقى".
-
أخبار متعلقة
-
عودة مرضى من غزة بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية
-
الصفدي يبحث مع غوتيريش الأوضاع في المنطقة خاصة في غزة والضفة الغربية
-
العيسوي يعزي عشيرة الشديفات
-
الأردن يواصل تعزيز حضوره الاستثماري في أوروبا
-
الجمارك توضح حول الاستعلام عن المركبات المطلوبة
-
توضيح حول الامتحان الشامل للطلبة القدامى والجدد
-
الأمير مرعد بن رعد يواصل زيارة مصابين عسكريين في إربد
-
البدور يبحث تعزيز سبل التعاون مع مدير عام منظمة الصحة العالمية