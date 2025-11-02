الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية يبحث تعزيز التعاون مع المستشار الثقافي الليبي بعمّان

وأعرب الأمين العام عن تقديره العميق للجهود المتميزة التي بذلها الدكتور الدويك خلال فترة عمله في عمّان، مشيدًا بما قدمه من دعم للجامعات والطلبة الليبيين، ومؤكدًا حرص الاتحاد على استمرار تعزيز أطر التعاون الأكاديمي مع الجامعات الليبية.
وخلال اللقاء، ثمن الدكتور أحمد المهدي الدويك جهود الاتحاد، مشيدًا بالدور الفاعل للاتحاد في تعزيز التعاون الأكاديمي العربي المشترك.
وحضر اللقاء كلّ من المدير التنفيذي للاتحاد الدكتور أنس راتب السعود، ومديرة الإدارة العامة لينا البيطار، ومدير مكتب الأمين العام زياد عمارة والمدير المالي للاتحاد أحمد عطوة.
