الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية يبحث تعزيز التعاون مع المستشار الثقافي الليبي بعمّان

الوكيل الإخباري- بحث الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور عمرو عزت سلامة، في مقر الأمانة العامة في عمّان، اليوم الأحد، مع المستشار الثقافي بسفارة ليبيا في الأردن الدكتور أحمد المهدي الدويك آفاق تعزيز التعاون بين الاتحاد وليبيا، بما يسهم في خدمة الجامعات الليبية وتطوير قدراتها، ودعم برامج بناء وتأهيل الكوادر الأكاديمية والإدارية.

وأعرب الأمين العام عن تقديره العميق للجهود المتميزة التي بذلها الدكتور الدويك خلال فترة عمله في عمّان، مشيدًا بما قدمه من دعم للجامعات والطلبة الليبيين، ومؤكدًا حرص الاتحاد على استمرار تعزيز أطر التعاون الأكاديمي مع الجامعات الليبية.



وخلال اللقاء، ثمن الدكتور أحمد المهدي الدويك جهود الاتحاد، مشيدًا بالدور الفاعل للاتحاد في تعزيز التعاون الأكاديمي العربي المشترك.