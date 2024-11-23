الأورومتوسطي يدين استهداف الاحتلال للعاملين الطبيين والإغاثيين في لبنان

الوكيل الإخباري- دان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق العاملين الطبيين والإغاثيين في لبنان، بما في ذلك استهدافهم المباشر والمُمنهج بصفتهم المهنية، وخاصة أثناء قيامهم بأداء واجباتهم الإنسانية.

اضافة اعلان