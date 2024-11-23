الأورومتوسطي يدين استهداف الاحتلال للعاملين الطبيين والإغاثيين في لبنان

وأكد الأورومتوسطي في بيان اليوم السبت، أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني الذي يخصص حماية خاصة للوحدات الطبية المخصصة لأغراض طبية وينص على وجوب احترامها وحمايتها في جميع الأحوال.
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