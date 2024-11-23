 
السبت 2024-11-23 08:05 م
 

الأورومتوسطي يدين استهداف الاحتلال للعاملين الطبيين والإغاثيين في لبنان

علم لبنان
لبنان
السبت، 23-11-2024 05:52 م

الوكيل الإخباري-   دان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق العاملين الطبيين والإغاثيين في لبنان، بما في ذلك استهدافهم المباشر والمُمنهج بصفتهم المهنية، وخاصة أثناء قيامهم بأداء واجباتهم الإنسانية.

اضافة اعلان


وأكد الأورومتوسطي في بيان اليوم السبت، أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني الذي يخصص حماية خاصة للوحدات الطبية المخصصة لأغراض طبية وينص على وجوب احترامها وحمايتها في جميع الأحوال.

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 189

رئيس كوريا الشمالية

عربي ودولي كوريا الشمالية تهدد باتخاذ إجراءات عسكرية فورية

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: الهدف من وراء التسريبات الأخيرة الإضرار بسمعتي شخصيا

كتائب القسام

فلسطين القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية في رفح

ترامب

عربي ودولي أكسيوس: ترامب فوجئ عندما علم أن نصف المحتجزين بغزة أحياء

سيارات كهربائية

أخبار محلية وكلاء السيارات تدعو لتوسيع قرار الإعفاء ليشمل السيارات الكهربائية في الموانئ الخارجية

أبو عبيدة

فلسطين أبو عبيدة يكشف تفاصيل مقتل أسيرة إسرائيلية

غزة

فلسطين "العليا للكنائس" تدعو لاقتصار فعاليات عيد الميلاد المجيد على الشعائر الدينية بفلسطين



 


الأكثر مشاهدة