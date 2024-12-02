الأوقاف: البدء بالتسجيل الأولى لمدخري صندوق الحج .. رابط

واشار بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين ، الى ان كل من استكمل مبلغ 3 آلاف دينار في رصيده لدى صندوق الحج قبل تاريخ 1/4/2019 يمكنه التسجيل للحج على الرابط (https://eservices.hajjfund.gov.jo).
واضاف، انه يُشترط للأنثى التي ترغب بإصطحاب محرم معها، أن تكون استكملت مبلغ 6 آلاف دينار قبل الاول من نيسان عام 2019 لها وللمحرم، أو أن يكون المحرم مشترك في الصندوق وتنطبق عليه نفس الشروط .
ولفت البيان الى أن مدخري الصندوق غير مطالبين بدفع أي مبالغ عند التسجيل، الا انه يشترط حصولهم على جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج.
كما دعت الوزارة ، المواطنين الاردنيين وابناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، الاسراع بالتسجيل الاولي، الذي سيستمر حتى الساعة التاسعة من مساء الاثنين الموافق للسادس عشر من الشهر الجاري.
وكانت الوزارة، أعلنت عن بدء التسجيل للحج لغير مدخري صندوق الحج اعتبارا من الثلاثاء الماضي ، بشرط ان يكون المسجل او المسجلة من مواليد 31/12/1975 فما دون، ولم يسبق له أداء فريضة الحج ، وتلقى جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة، كما يُشترط على المسجل الاصلي دفع مبلغ مالي مسترد قيمته 200 دينار.
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