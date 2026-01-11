الأحد 2026-01-11 07:30 م

الأوقاف: بدء تسليم تصاريح الحج في جميع المديريات

ا
أرشيفية
 
الأحد، 11-01-2026 05:35 م

الوكيل الإخباري- باشرت مديريات الأوقاف في مختلف مناطق المملكة، اليوم الأحد، تسليم تصاريح الحج للمواطنين الذين اختيروا لأداء فريضة الحج للعام الحالي، على أن تستمر عملية التسليم حتى يوم السبت المقبل.

اضافة اعلان


ودعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في بيان لها اليوم الأحد، إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التي حددتها السلطات السعودية، ومراجعة المراكز الصحية المعتمدة الحصول على شهادة صحية، باعتباره شرطا أساسيا لتسلم التصريح.


وتشترط وزارة الحج والعمرة السعودية لإصدار تأشيرة الحج، إحضار شهادة خلو من أمراض: فشل أحد الأعضاء الرئيسية (القلب، الرئتين، الكبد أو الكلى)، والأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة، والشيخوخة المصحوبة بالخرف والحمل في الشهرين الأخيرين أو الحمل الخطر في جميع مراحله، إضافة إلى مرض السرطان النشط الذي يستدعي تلقي العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة (مثل الدرن المفتوح "السل الرئوي").


وكانت الوزارة اعتمدت اختيار الحجاج وفق معيار الأكبر سنا، والذي شمل مواليد 31 آذار 1954 فما دون، فيما أفرزت القرعة 1300 حاج من المسجلين عبر الموقع الإلكتروني من مواليد عام 1980 فما دون، من بين نحو 28 ألف مواطن ومواطنة تقدموا للتسجيل.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي جيش الاحتلال يصدر إنذارًا عاجلا بإخلاء قرية جنوب لبنان تمهيدًا لتنفيذ ضربات

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث سير على شارع الاردن

قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه ان حملات ضبط الاعتداءات من بداية العام الحالي وحتى بداية تشرين ثاني 2025 وفرت 31,5 مليون متر مكعب من خلال ضبط 68 بئر مخالف ، 11,519 خط مياه رئيسي و22 حفارة مخالفة ،

أخبار محلية سلطة المياه: إجراءات لتحسين بيئة العمل في شركة مياه اليرموك

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

أخبار محلية رئيس الوزراء : اطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة قريبا

دائرة المكتبة الوطنية

أخبار محلية صدور الطبعة الــ3 من جريدة الشرق العربي

ب

عربي ودولي ترامب يعلق على فكرة جعل روبيو رئيسا لكوبا

لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن

عربي ودولي إسرائيل تقصف مواقع في جنوب لبنان

ل

عربي ودولي شرطة الهجرة الأمريكية تعتقل وزير المالية الغاني السابق بشبهة فساد



 






الأكثر مشاهدة