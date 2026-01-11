الأوقاف: بدء تسليم تصاريح الحج في جميع المديريات

الوكيل الإخباري- باشرت مديريات الأوقاف في مختلف مناطق المملكة، اليوم الأحد، تسليم تصاريح الحج للمواطنين الذين اختيروا لأداء فريضة الحج للعام الحالي، على أن تستمر عملية التسليم حتى يوم السبت المقبل.

ودعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في بيان لها اليوم الأحد، إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التي حددتها السلطات السعودية، ومراجعة المراكز الصحية المعتمدة الحصول على شهادة صحية، باعتباره شرطا أساسيا لتسلم التصريح.



وتشترط وزارة الحج والعمرة السعودية لإصدار تأشيرة الحج، إحضار شهادة خلو من أمراض: فشل أحد الأعضاء الرئيسية (القلب، الرئتين، الكبد أو الكلى)، والأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة، والشيخوخة المصحوبة بالخرف والحمل في الشهرين الأخيرين أو الحمل الخطر في جميع مراحله، إضافة إلى مرض السرطان النشط الذي يستدعي تلقي العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة (مثل الدرن المفتوح "السل الرئوي").