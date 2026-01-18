الأوقاف: بدء تسليم تصاريح الحج لمواليد 1954 اعتبارًا من الاثنين

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التي حددتها السلطات السعودية، ومراجعة المراكز الصحية المعتمدة للحصول على شهادة صحية قبل استلام التصريح.
وتشترط وزارة الحج والعمرة السعودية إحضار شهادة خلو من أمراض، تشمل فشل أحد الأعضاء الرئيسية (القلب أو الرئتين أو الكبد أو الكلى)، والأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك أو تكون مصحوبة بإعاقات حركية شديدة، والشيخوخة المصحوبة بالخرف، والحمل في الشهرين الأخيرين أو الحمل الخطر في جميع مراحله، إضافة إلى مرض السرطان النشط الذي يستدعي تلقي العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة، مثل الدرن المفتوح (السل الرئوي).
