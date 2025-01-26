الأوقاف تحتفل الاثنين بذكرى الإسراء والمعراج

الوكيل الإخباري- تحت الرعاية الملكية السامية، تقيم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية غداً الاثنين، احتفالاً بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

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