الأربعاء 2026-05-20 05:38 م

الأوقاف تحدد الساعة 7 صباحا موعدا لصلاة عيد الأضحى في الأردن

الأربعاء، 20-05-2026 04:14 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك سيكون عند الساعة السابعة صباحاً في المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة والمصليات المعتمدة في مختلف مناطق المملكة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن المصلى الرئيس لصلاة العيد سيكون في المدينة الرياضية بالعاصمة عمّان – بوابة رقم (3).


ويمكن الاطلاع على أماكن المصليات العامة لصلاة العيد وأسماء الخطباء في مختلف مناطق المملكة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 
 


