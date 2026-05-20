الأوقاف تحدد الساعة 7 صباحا موعدا لصلاة عيد الأضحى في الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك سيكون عند الساعة السابعة صباحاً في المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة والمصليات المعتمدة في مختلف مناطق المملكة.

اضافة اعلان



وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن المصلى الرئيس لصلاة العيد سيكون في المدينة الرياضية بالعاصمة عمّان – بوابة رقم (3).