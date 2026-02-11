الأوقاف تحدد صلاة التراويح خلال شهر رمضان بـ 20 ركعة

-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا الى 4 عصرا عن هذه المناطق -أسماء
-
تقديم طلبات مرحلة الدبلوم المتوسط للناجحين في تكميلية التوجيهي اليوم
-
حوارية حول التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي
-
1.38 مليون دينار مخصصات أشغال المفرق للعام الحالي
-
الخيرية الهاشمية تطلق مجموعة تدريبات ضمن مشاريع التمكين في الجنوب
-
الغذاء والدواء تغلق مخبزًا في أحد المولات لوجود حشرات - صور
-
وزارة النقل: قرار منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى سوريا لا يؤثر على حركة "الترانزيت"