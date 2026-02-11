الأوقاف تحدد صلاة التراويح خلال شهر رمضان بـ 20 ركعة

الوكيل الإخباري- حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عدد ركعات صلاة التراويح في المساجد ب 20 ركعة مع مراعاة التخفيف على المصلين في قراءة القرآن بصلاة التراويح.

ودعا وزير الأوقاف الشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، إلى تكثيف دروس الوعظ والإرشاد بعد أداء صلوات الفجر والظهر والعصر، خلال شهر رمضان.