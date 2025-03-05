الأوقاف تحذر من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء أن هذه الروابط المتداولة غير صحيحة ولا علاقة للوزارة بها، وهي تهدف للنصب والاحتيال على المواطنين، داعية الجميع لعدم التعامل مع أي رابط يصل إليهم باسم الوزارة أو المؤسسات التابعة لها ويدعي تقديم المساعدة المالية.
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