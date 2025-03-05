 
الأربعاء 2025-03-05 09:57 م
 

الأوقاف تحذر من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
 
الأربعاء، 05-03-2025 09:23 م
الوكيل الإخباري-   حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين من روابط وهمية تدعي أنها تعود للوزارة وتحمل شعارها، تطلب الدخول الى هذه الروابط وتعبئة بيانات مطلوبة، للحصول على مساعدة مالية من الوزارة.اضافة اعلان


وأكدت وزارة الأوقاف في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء أن هذه الروابط المتداولة غير صحيحة ولا علاقة للوزارة بها، وهي تهدف للنصب والاحتيال على المواطنين، داعية الجميع لعدم التعامل مع أي رابط يصل إليهم باسم الوزارة أو المؤسسات التابعة لها ويدعي تقديم المساعدة المالية.
 
 
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