الأوقاف تحيل شركات للمدعي العام بسبب إعلانات حج وعمره دون تصريح

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الوكيل الإخباري- كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عن إحالة 3 أو 4 شركات تعمل بمجال الحج والعمرة للادعاء العام خلال الأيام الماضية. اضافة اعلان





وقال الخلايلة اليوم الخميس، إن إحالة هذه الشركات للادعاء العام جاء بعد إعلان هذه الشركات عن عملها بمجال الحج دون أي تصريح رسمي.



وأضاف أنه سيجري ضبط موسم الحج الحالي لتلافي وقوع أي مشاكل أو حوادث مثل التي وقعت العام الماضي للحجاج من خارج البعثة الرسمية



وحذر الخلايلة من الإقدام على مثل هذه التصرفات تحت طائلة المسؤولية ، مؤكداً بأن الوزارة ستقوم بإحالة جميع هذه الحالات للمدعي العام ليتم التعامل معها وفقاً للقانون .



واستذكر الوزير ما حصل خلال حج العام الماضي ، داعياً الجميع للالتزام مع المكاتب المرخصة لضمان الحصول على كافة الخدمات أثناء الحج .