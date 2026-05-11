"الأوقاف" تدعو الحجاج إلى الالتزام بإرشادات السلطات السعودية

07:52 ص

الوكيل الإخباري- دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الحجاج الأردنيين إلى الالتزام بالنظام والتقيد بتوجيهات البعثة الأردنية، وبالإرشادات الصادرة عن السلطات السعودية، والضبط المالي خلال مدة الرحلة. اضافة اعلان





وأكد الناطق باسم الوزارة محمد الطوالبة على ضرورة التزام الحجاج بالإرشادات الصحية الصادرة عن السلطات السعودية، وحماية المعلومات الشخصية، وتجنب الخوض في "القضايا الحساسة" داخل الأماكن المقدسة وأثناء الرحلات، واحترام اختلاف الثقافات وعادات الآخرين، وعدم تقديم التبرعات إلا عبر المنصات الخيرية السعودية المعروفة، إضافة إلى مراعاة السلامة الصحية للأغذية والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة.



وقال الطوالبة إن وزارة الأوقاف أعدت برنامجا توعويا وإرشاديا متكاملا لموسم حج 1447هـ/ 2026م، يشمل مراحل ما قبل السفر وأثناء أداء فريضة الحج، وذلك من خلال لجان متخصصة وبرامج ميدانية لمرافقة الحجاج وإرشادهم.



وبين أن الوزارة أعدت أيضا دليلا لأعمال الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي بنسخة ورقية وإلكترونية، وتم تضمينه ضمن تطبيق "وفد الرحمن" المخصص للحجاج.



وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، قد دعا أعضاء البعثات المرافقة للحجاج الأردنيين إلى العمل على خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير أقصى درجات الرعاية لهم.



وشدّد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، واحترام خصوصية المكان والزمان، خاصة أن موسم الحج يشهد تجمعات بشرية كبيرة تتطلب أعلى درجات الانضباط والتعاون، مؤكداً أن جميع المشاركين في الموسم يمثلون الأردن ويعكسون صورته الحضارية.





