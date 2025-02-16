الأوقاف تدعو المسجلين للحج الى استلام تصاريحهم اعتبارا من اليوم

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الوكيل الإخباري- دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، المسجلين للحج هذا العام من مواليد 1/4/ 1953 ولغاية 31 /12/ 1953 إلى التوجه لمديريات الأوقاف لاستلام تصاريحهم، اعتبارا من صباح اليوم الأحد وحتى الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء. اضافة اعلان





وقال الناطق باسم الوزارة، علي الدقامسة إن المسجلين للحج بعد حصولهم على التصريح، يجب عليهم التوجه إلى شركة الحج والعمرة التي يرغبون في التعامل معها، حيث تعتمد الوزارة 200 شركة لغايات موسم الحج وإتمام الإجراءات المطلوبة.



وأشار إلى أن تسليم التصاريح للحجاج سيكون متاحا من صباح الأحد وحتى الساعة الـ 6 مساء الثلاثاء، مؤكدا أنه سيتم تمديد هذا الموعد في حال الشعور بضيق في استكمال الإجراءات للحجاج.



وشدد الدقامسة على أن ما حدث في العام الماضي لن يتكرر هذا العام، ولن يتم اعتماد شركات غير معتمدة لدى الوزارة.



ولفت إلى أن السلطات السعودية لن تمنح تأشيرات السياحة والعمرة قبيل موسم الحج كما كان في العام الماضي.



وأكد الدقامسة أن وزارة الأوقاف على تنسيق كامل مع وزارة الحج السعودية، ويتم إبلاغ الجهات المعنية بالتعليمات الواردة من السعودية، داعيا الحجاج الأردنيين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة.



وبيّن أن مطعوم كورونا ليس شرطا لأداء فريضة الحج هذا الموسم بموجب التعليمات الأخيرة.



وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة قد قال، في وقت سابق، إن الوزارة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين بأقل الأسعار، وعبر أفضل خدمة في مجال النقل من خلال تحديد موديلات حافلات حديثة من موديل 2016 فما فوق للمنشأ الأوروبي وموديل 2020 فما فوق للمنشأ الآخر.



