الأوقاف تسمح بالتسجيل الأولي للحج بدون شهادة مطعوم "كورونا"

وأضاف الدكتور البلبيسي في حديثه لإذاعة الأمن العام أن وزارة الصحة بصدد توفير هذه المطاعيم من جديد وخلال فترة لا تتجاوز الشهر ونصف وسيتم توزيعها على جميع المحافظات ليصبح في متناول الراغبين في تلقي المطعوم.
وبين أن الوزارة قامت بتوفير المطاعيم خلال فترة جائحة كورونا ، وكان الأردن من الدول القليلة التي وفرت 4 أنواع من هذه المطاعيم.
ودعا الأشخاص الراغبين الذين لم يتلقوا المطعوم منذ سنتين إلى تلقي جرعة من هذه المطاعيم علما بان جميع المطاعيم ستصرف مجانا.
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