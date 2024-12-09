الأوقاف تسمح بالتسجيل الأولي للحج بدون شهادة مطعوم "كورونا"

12:48 م

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الوكيل الإخباري- أكد الدكتور عادل البلبيسي رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية أنه وبعد التنسيق مع وزارة الأوقاف سيتمكن الراغبين بأداء فريضة الحج من التسجيل الأولي على المنصة بدون شهادة تلقي مطعوم كورونا شريطة تلقيه لاحقاً حال توفره في جميع محافظات المملكة خلال 45 يوما. اضافة اعلان





وأضاف الدكتور البلبيسي في حديثه لإذاعة الأمن العام أن وزارة الصحة بصدد توفير هذه المطاعيم من جديد وخلال فترة لا تتجاوز الشهر ونصف وسيتم توزيعها على جميع المحافظات ليصبح في متناول الراغبين في تلقي المطعوم.



وبين أن الوزارة قامت بتوفير المطاعيم خلال فترة جائحة كورونا ، وكان الأردن من الدول القليلة التي وفرت 4 أنواع من هذه المطاعيم.



ودعا الأشخاص الراغبين الذين لم يتلقوا المطعوم منذ سنتين إلى تلقي جرعة من هذه المطاعيم علما بان جميع المطاعيم ستصرف مجانا.

