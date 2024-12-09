 
الإثنين 2024-12-09 02:19 م
 

الأوقاف تسمح بالتسجيل الأولي للحج بدون شهادة مطعوم "كورونا"

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 09-12-2024 12:48 م
الوكيل الإخباري- أكد الدكتور عادل البلبيسي رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية أنه وبعد التنسيق مع وزارة الأوقاف سيتمكن الراغبين بأداء فريضة الحج من التسجيل الأولي على المنصة بدون شهادة تلقي مطعوم كورونا شريطة تلقيه لاحقاً حال توفره في جميع محافظات المملكة خلال 45 يوما.اضافة اعلان


وأضاف الدكتور البلبيسي في حديثه لإذاعة الأمن العام أن وزارة الصحة بصدد توفير هذه المطاعيم من جديد وخلال فترة لا تتجاوز الشهر ونصف وسيتم توزيعها على جميع المحافظات ليصبح في متناول الراغبين في تلقي المطعوم.

وبين أن الوزارة قامت بتوفير المطاعيم خلال فترة جائحة كورونا ، وكان الأردن من الدول القليلة التي وفرت 4 أنواع من هذه المطاعيم.

ودعا الأشخاص الراغبين الذين لم يتلقوا المطعوم منذ سنتين إلى تلقي جرعة من هذه المطاعيم علما بان جميع المطاعيم ستصرف مجانا.
 
gnews

أحدث الأخبار

تع

منوعات بسبب لعبة.. سبعة قتلى في جريمة مروعة بأمريكا

yh

تكنولوجيا 'غوغل' تضيف ميزة جديدة لتطبيق 'يوتيوب ميوزك'

ت

عربي ودولي قرار من القيادة الجديدة لسوريا بشأن ملابس النساء

صورة أرشيفية

فلسطين شهداء في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شمال قطاع غزة

hujklh

أخبار الشركات واجهة "One UI 7" من سامسونج تعزز الأمان والخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي وتمنح المستخدمين مزيداً من الشفافية والتحكم

فل

تكنولوجيا طريقة خفية لتشغيل تطبيقات "أندرويد" على نظام "HarmonyOS NEXT"

تعبيرية

أسواق ومال أسهم أوروبا تتجه لتحقيق مكاسب لثامن جلسة على التوالي

خلال لقائه فعاليات شعبية من جرش والأغوار الشمالية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك المدافع الأول والمساند للأشقاء العرب



 




الأكثر مشاهدة