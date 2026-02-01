"الأوقاف" تطلق الخطة التنفيذية لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الخطة التنفيذية للوزارة لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027.

وأظهرت الخطة اعتماد الوزارة على أدواتها ومنصاتها الإعلامية والدينية لتعزيز الوعي البيئي من منظور إسلامي.