الأحد 2026-02-01 06:48 م

"الأوقاف" تطلق الخطة التنفيذية لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
الأحد، 01-02-2026 04:56 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الخطة التنفيذية للوزارة لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027.

وأظهرت الخطة اعتماد الوزارة على أدواتها ومنصاتها الإعلامية والدينية لتعزيز الوعي البيئي من منظور إسلامي.


وبيّنت الخطة أن تعزيز الوعي البيئي يستند إلى تعاليم الشريعة الإسلامية التي تحث على المحافظة على البيئة كجزء من الإيمان، مستشهدة بالآية الكريمة "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها"، وبالأحاديث النبوية التي تؤكد أن "النظافة من الإيمان" و"إماطة الأذى عن الطريق صدقة".

 
 


