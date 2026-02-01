"الأوقاف" تطلق الخطة التنفيذية لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

وأظهرت الخطة اعتماد الوزارة على أدواتها ومنصاتها الإعلامية والدينية لتعزيز الوعي البيئي من منظور إسلامي.
وبيّنت الخطة أن تعزيز الوعي البيئي يستند إلى تعاليم الشريعة الإسلامية التي تحث على المحافظة على البيئة كجزء من الإيمان، مستشهدة بالآية الكريمة "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها"، وبالأحاديث النبوية التي تؤكد أن "النظافة من الإيمان" و"إماطة الأذى عن الطريق صدقة".
-
أخبار متعلقة
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
الملك والرئيس المصري يعقدان مباحثات في القاهرة
-
مجلس المحافظة و"تنفيذي جرش" يناقشان موازنة العام الحالي
-
قيادة الشرطة العسكرية الملكية تحتفل بعيد ميلاد الملك
-
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
-
العيسوي: الرؤية الملكية لترسيخ مكانة الأردن تنبع من قراءة عميقة
-
إغلاق مكتب أحوال وجوازات عمّان الغربية لغايات الصيانة
-
بدء تدريب مكلفي خدمة العلم