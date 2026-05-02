الأوقاف تطلق حملة "معا لأردن أجمل" من أم قيس

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، السبت، حملة نظافة من منطقة أم قيس الأثرية، ضمن خططها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة للأعوام (2026–2027).

اضافة اعلان



وتندرج حملة "معا أردن أجمل" ضمن جهود متواصلة تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة متطوعين من طلبة دور القرآن الكريم، بهدف نشر الوعي البيئي وتعزيز المسؤولية المجتمعية.



وأكد الأمين العام للوزارة، إسماعيل الخطبا، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في غرس ثقافة الحفاظ على البيئة والمرافق العامة، باعتبارها سلوكا حضاريا يعكس وعي المواطن.



وقال إن الوزارة تنفذ، بشكل أسبوعي، برامج ميدانية ضمن نهج مؤسسي يهدف إلى ترسيخ ثقافة النظافة العامة وتعزيز السلوك الحضاري من منظور ديني وأخلاقي، لافتا إلى خطة الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية، والتي تتضمن آلاف الخطب والدروس الوعظية التوعوية، وإطلاق حملات ميدانية بالشراكة مع الجهات المعنية، إضافة إلى توفير أدوات صديقة للبيئة في المساجد، وإنتاج مواد توعوية لرفع مستوى الوعي البيئي.