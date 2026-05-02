الأوقاف تطلق حملة "معا لأردن أجمل" من أم قيس

وتندرج حملة "معا أردن أجمل" ضمن جهود متواصلة تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة متطوعين من طلبة دور القرآن الكريم، بهدف نشر الوعي البيئي وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
وأكد الأمين العام للوزارة، إسماعيل الخطبا، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في غرس ثقافة الحفاظ على البيئة والمرافق العامة، باعتبارها سلوكا حضاريا يعكس وعي المواطن.
وقال إن الوزارة تنفذ، بشكل أسبوعي، برامج ميدانية ضمن نهج مؤسسي يهدف إلى ترسيخ ثقافة النظافة العامة وتعزيز السلوك الحضاري من منظور ديني وأخلاقي، لافتا إلى خطة الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية، والتي تتضمن آلاف الخطب والدروس الوعظية التوعوية، وإطلاق حملات ميدانية بالشراكة مع الجهات المعنية، إضافة إلى توفير أدوات صديقة للبيئة في المساجد، وإنتاج مواد توعوية لرفع مستوى الوعي البيئي.
وأوضح أن الحملة شملت تنظيف الساحات والمرافق العامة، وإزالة النفايات، وتأهيل المواقع الطبيعية والمسارات السياحية، بهدف الحد من التلوث والحفاظ على المواقع الأثرية والسياحية، إلى جانب تعزيز المظهر الحضاري وإبراز الهوية التاريخية للمكان.
-
أخبار متعلقة
-
الهيئة المستقلة: تطوير الحياة الحزبية أولوية وطنية
-
صراع اللقب يشتعل .. تعليمات خاصة لمباراة الفيصلي والرمثا
-
20680 زائرًا لتلفريك عجلون وشاطئ البحر الميت خلال نهاية الأسبوع
-
بلدية جرش: المخطط الإلكتروني معتمد في جميع المعاملات
-
التربية تكرم الفائزين بمسابقة روبوتات رياضية باليونان
-
إنقاذ طفلة من الغرق في سد وادي شعيب
-
مندوبا عن الملك.. وزير العمل يرعى احتفال عيد العمال
-
51 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال شهر من انطلاقه