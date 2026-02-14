"الأوقاف" تطلق فرقاً تطوعية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

04:07 م

الوكيل الإخباري- باشرت الفرق التطوعية التي شكلتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أعمالها في تنفيذ استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للعامين 2026–2027.





وقال أمين عام وزارة الأوقاف، الدكتور إسماعيل الخطبا، لدى لقائه اليوم السبت مشرفي وأعضاء 37 فريقاً من دور القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة، إن إطلاق الفرق التطوعية الشبابية في مديريات الأوقاف يجسد نهجاً إسلامياً راسخاً في تمكين الشباب وتحميلهم مسؤولية العمل العام، مستلهماً سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في العناية بالشباب وتقديمهم للقيادة.



وأوضح أن الفرق التطوعية تشكل نواة عمل مؤسسي منظم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، حيث ستعمل الفرق وفق خطط أسبوعية واضحة بعيداً عن العمل الموسمي، مع متابعة مركزية من فريق تطوعي برئاسة الأمين العام وعضوية عدد من موظفي الوزارة، إلى جانب فريق إعلامي لتوثيق الإنجازات.



ولفت إلى تخصيص جوائز تحفيزية لأفضل 10 فرق متميزة، وعناية خاصة بالأفراد المبدعين، بما يرسخ ثقافة التطوع المستدام جيلاً بعد جيل.



من جهته، أكد مدير معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم، الدكتور عبدالستار القضاة، أهمية العمل التطوعي في ظل وجود نحو 2.6 مليون شاب أردني تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً، ما يستدعي توجيه طاقاتهم نحو خدمة مساجدهم وأحيائهم ومجتمعاتهم.



وكان وزير الأوقاف، الدكتور محمد الخلايلة، أعلن مطلع الشهر الحالي خطة الوزارة التنفيذية للاستراتيجية، والمتضمنة تنفيذ 10800 خطبة و450 ألف درس وعظي، بمشاركة نحو 65 ألف متطوع، إضافة إلى توفير سلال فرز النفايات وأدوات صديقة للبيئة في 3000 مسجد، وإطلاق حملات تنظيف بالشراكة مع وزارة البيئة وأمانة عمان لتغطية ما يقارب 1500 مدرسة، وإنتاج ما بين 50 و75 مادة مرئية توعوية، مع اعتماد تقارير نصف سنوية لقياس الأثر.

