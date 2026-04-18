الأوقاف تطلق فعالية "معًا لأردن أجمل"

وقال أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور إسماعيل الخطبا، ان الوزارة وتنفيذا لرؤية سمو ولي العهد الأمير الحسين بشأن النظافة العامة والحد من التلوث، تنظم اسبوعيا برامج ميدانية، من قبل فرق تطوعية شكلتها الوزارة من طلبة دور القرآن الكريم، لضمان استدامة أعمال النظافة في مختلف مناطق المملكة.
وأكد الخطبا أهمية غرس ثقافة الاهتمام بنظافة الأماكن العامة، مشددًا على أن هذا السلوك يمثل نهجًا دينيًا وأخلاقيًا وحضاريًا يعكس عمق ارتباط المواطن ببيئته ومحيطه.
وأضاف أن إطلاق الفعالية، مع احتفال الوطن بيوم العلم كمناسبة وطنية جامعة تعكس قيم الولاء والانتماء، والمسؤولية المجتمعية، وتدعو في الوقت نفسه الى تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على نظافة البيئة.
وأوضح أن الحملة شملت تنظيف المرافق السياحية والساحات العامة، وتأهيل المسارات السياحية لضمان سلامة الزوار، إضافة إلى تنظيف مناطق التخييم للحفاظ على جمالية المواقع الطبيعية.
وتتضمن خطة وزارة الاوقاف التنفيذية للاستراتيجية الوطنية محاور عدة، أبرزها إلقاء 10800 خطبة جمعة، وتقديما 450 ألف درس وعظي للتوعية بأهمية النظافة من منظور ديني، وإشراك 65 ألف متطوع في حملات تنظيف بالتعاون مع جهات رسمية، وتغطية نحو 1500 مدرسة، وتزويد 3000 مسجد بسلال فرز نفايات وأدوات صديقة للبيئة، فضلًا عن إنتاج ما بين 50 و75 مادة مرئية توعوية، واعتماد آلية لقياس الأثر عبر تقارير نصف سنوية.
