الأوقاف تطلق فعالية "معًا لأردن أجمل"

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم السبت، تزامنا مع احتفالات المملكة بيوم العلم فعالية "معًا لأردن أجمل" من محمية ضانا، ومحيط جامعة الطفيلة التقنية، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام (2026–2027).

وقال أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور إسماعيل الخطبا، ان الوزارة وتنفيذا لرؤية سمو ولي العهد الأمير الحسين بشأن النظافة العامة والحد من التلوث، تنظم اسبوعيا برامج ميدانية، من قبل فرق تطوعية شكلتها الوزارة من طلبة دور القرآن الكريم، لضمان استدامة أعمال النظافة في مختلف مناطق المملكة.



وأكد الخطبا أهمية غرس ثقافة الاهتمام بنظافة الأماكن العامة، مشددًا على أن هذا السلوك يمثل نهجًا دينيًا وأخلاقيًا وحضاريًا يعكس عمق ارتباط المواطن ببيئته ومحيطه.



وأضاف أن إطلاق الفعالية، مع احتفال الوطن بيوم العلم كمناسبة وطنية جامعة تعكس قيم الولاء والانتماء، والمسؤولية المجتمعية، وتدعو في الوقت نفسه الى تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على نظافة البيئة.



وأوضح أن الحملة شملت تنظيف المرافق السياحية والساحات العامة، وتأهيل المسارات السياحية لضمان سلامة الزوار، إضافة إلى تنظيف مناطق التخييم للحفاظ على جمالية المواقع الطبيعية.