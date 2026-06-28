"الأوقاف" تطلق مراكزها الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، بالشراكة مع وزارة البيئة، فعاليات المراكز الصيفية المجانية لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث التي تستمر لمدة شهرين تحت شعار "بيئة أنقى ومجتمع أرقى".

اضافة اعلان



وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، خلال حفل إطلاق الفعاليات في حدائق الملك الحسين، أن المراكز الصيفية لهذا العام تمثل مشروعا تربويا ووطنيا متكاملا يهدف إلى غرس القيم الإسلامية وترجمتها إلى سلوك عملي، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت المراكز هذا العام بالشراكة مع وزارة البيئة، لترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة باعتبارها جزءا أصيلا من تعاليم الإسلام.