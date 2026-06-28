"الأوقاف" تطلق مراكزها الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم

وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، خلال حفل إطلاق الفعاليات في حدائق الملك الحسين، أن المراكز الصيفية لهذا العام تمثل مشروعا تربويا ووطنيا متكاملا يهدف إلى غرس القيم الإسلامية وترجمتها إلى سلوك عملي، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت المراكز هذا العام بالشراكة مع وزارة البيئة، لترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة باعتبارها جزءا أصيلا من تعاليم الإسلام.
وقال إن القرآن الكريم لا يقتصر على الحفظ والتلاوة إنما يدعو إلى بناء الإنسان الصالح الذي يعمر الأرض ويحافظ عليها، مبينا أن النهي عن الإفساد في الأرض يشمل الحفاظ على نظافة البيئة وصون المرافق العامة وأن النظافة تمثل قيمة دينية وحضارية وصحية تعكس رقي المجتمعات.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
رئيس مجلس الأعيان يهنئ ولي العهد بعيد ميلاده
-
اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية
-
ورشة تدريبية بالمياه لتفعيل بطاقة البئر الخاصة الإلكترونية
-
مهرجانات عجلون تمنح أصحاب المشاريع المنزلية نافذة للوصول إلى الزبائن
-
ضبط اعتداءات كبيرة على الديسي وجنوب عمان لبيع مياه مخالفة
-
إقرار التعليمات الإدارية والمالية وطرح العطاءات لوقفية التعليم
-
المومني: سمو الأمير الحسين ولي العهد يكرس نموذجا في القرب من الناس