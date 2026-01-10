الأوقاف تعقد اختبارات التلاوة والتجويد لحفظ القرآن في الرمثا

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم السبت، اختبارات التلاوة والتجويد لحفظ القرآن الكريم بمستوياتها الثلاثة وإجازة طلبة دور القرآن الكريم في الرمثا في مسجد سيد الأنبياء وبحضور اللجنة الوزارية المشرفة، والتي ضمت الدكتور توفيق ضمرة وأحمد داوود.

