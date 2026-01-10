الأوقاف تعقد اختبارات التلاوة والتجويد لحفظ القرآن في الرمثا

وقال مدير أوقاف اللواء عمر الحموري، إن هذه الامتحانات تشكّل أداة تقييم علمية تسهم في الارتقاء برسالة المسجد، وتعزز من دور الإمام و الواعظ في التوجيه والإرشاد وفق أسس علمية رصينة ومنهجية واضحة.
-
أخبار متعلقة
-
استشاري شباب كفر الماء يناقش برامجه التطوعية
-
محافظ الكرك يطمئن على عامل أُصيب أثناء واجبه خلال المنخفض الجوي
-
العدوان يشارك في اجتماعات وزراء الشباب العرب في القاهرة
-
التلفزيون الأردني يبث مقابلة خاصَّة مع رئيس الوزراء
-
الأمير عمر بن فيصل يرعى حفل تكريم الرياضات الإلكترونية 2025
-
الجيش يحبط تهريب مواد مخدّرة بوساطة طائرة مسيّرة
-
الصفدي يشارك الأحد بالملتقى الدبلوماسي الثامن بالبحرين
-
وزير العمل يشارك بندوة في إربد