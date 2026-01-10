الأحد 2026-01-11 12:35 ص

الأوقاف تعقد اختبارات التلاوة والتجويد لحفظ القرآن في الرمثا

أمين عام وزارة الأوقاف يتفقد عددًا من مساجد الطفيلة
وزارة الأوقاف
 
السبت، 10-01-2026 10:48 م

الوكيل الإخباري-    عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم السبت، اختبارات التلاوة والتجويد لحفظ القرآن الكريم بمستوياتها الثلاثة وإجازة طلبة دور القرآن الكريم في الرمثا في مسجد سيد الأنبياء وبحضور اللجنة الوزارية المشرفة، والتي ضمت الدكتور توفيق ضمرة وأحمد داوود.

اضافة اعلان


وقال مدير أوقاف اللواء عمر الحموري، إن هذه الامتحانات تشكّل أداة تقييم علمية تسهم في الارتقاء برسالة المسجد، وتعزز من دور الإمام و الواعظ في التوجيه والإرشاد وفق أسس علمية رصينة ومنهجية واضحة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

استشاري شباب كفر الماء يناقش برامجه التطوعية

أخبار محلية استشاري شباب كفر الماء يناقش برامجه التطوعية

محافظ الكرك يطمئن على عامل أُصيب أثناء واجبه خلال المنخفض الجوي

أخبار محلية محافظ الكرك يطمئن على عامل أُصيب أثناء واجبه خلال المنخفض الجوي

وزارة الشباب

أخبار محلية العدوان يشارك في اجتماعات وزراء الشباب العرب في القاهرة

أمين عام وزارة الأوقاف يتفقد عددًا من مساجد الطفيلة

أخبار محلية الأوقاف تعقد اختبارات التلاوة والتجويد لحفظ القرآن في الرمثا

منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة: أوضاع إنسانية وصحية كارثية في غزة

عربي ودولي الصحة العالمية: السودان يعاني أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية التلفزيون الأردني يبث مقابلة خاصَّة مع رئيس الوزراء

الأمير عمر بن فيصل يرعى حفل تكريم الرياضات الإلكترونية 2025

أخبار محلية الأمير عمر بن فيصل يرعى حفل تكريم الرياضات الإلكترونية 2025

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الجيش يحبط تهريب مواد مخدّرة بوساطة طائرة مسيّرة



 






الأكثر مشاهدة