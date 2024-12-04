 
الأربعاء 2024-12-04 01:44 م
 

الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بالوعظ والإرشاد في إقليم الجنوب

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
الأربعاء، 04-12-2024 01:04 م
الوكيل الإخباري-   عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأربعاء، الامتحان السنوي المقرر للعام 2024 في منهاج الوعظ والإرشاد للائمة والوعاظ والواعظات في إقليم الجنوب.اضافة اعلان


وقال مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، إن الامتحان جاء لتعزيز رسالة الوزارة الدعوية والوعظية عبر رفع مستوى وكفاءة الأئمة والواعظات وقدراتهم وتمكينهم علميا لينهضوا بدورهم في الدعوة الى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، مشيرا إلى البرامج والدورات النوعية في الفقه الشافعي والمقامات الصوتية واللغة الإنجليزية التي نظمتها الوزارة عبر مديرية الوعظ والإرشاد التي عادت بالفائدة العلمية على الواعظات والأئمة.

وأضاف أن الورقة الثانية من الامتحان ستعقد للأئمة والواعظات الأسبوع المقبل، مبينا أن الامتحان يعقد في مقررات محددة تشمل حفظ القرآن الكريم والتفسير والحديث والنحو وأصول الفقه، والفقه والدليل الفقهي للائمة والوعاظ.

وأشار الخطبا، الى أن عدد المتقدمين للامتحان من جميع مديريات المملكة بلغ 3155 إماما وواعظة، فيما بلغ عدد المتقدمين للامتحان في إقليم الجنوب 441 إماما وواعظة.

وتابع أن الوزارة مستمرة في برامجها الدعوية ودوراتها التدريبية ضمن خططها الاستراتيجية والتنفيذية، ما يسهم في ترسيخ رسالة الوزارة ورؤيتها للتميز في العمل الدعوي والإسلامي.

بترا
 
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