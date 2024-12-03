 
الثلاثاء 2024-12-03 01:41 م
 

الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بالوعظ والإرشاد في إقليم الشمال

جانب من الامتحان الذي أقيم في شمال المملكة
جانب من الامتحان الذي أقيم في شمال المملكة
الثلاثاء، 03-12-2024 12:33 م
الوكيل الإخباري-   عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة اليوم الثلاثاء، الامتحان السنوي المقرر للعام الحالي في منهاج الوعظ والإرشاد للائمة والوعاظ والواعظات في إقليم الشمال.اضافة اعلان


وقال مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، إن الامتحان جاء بتوجيهات مباشرة من وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، لتعزيز رسالة الوزارة الدعويّة والوعظيّة عبر رفع مستوى وكفاءة الأئمة والواعظات وقدراتهم وتمكينهم علمياً، لينهضوا بدورهم في الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، مشيرًا إلى البرامج والدورات النوعيّة في الفقه الشافعي والمقامات الصوتية واللغة الإنجليزية التي نظمتها الوزارة عبر مديرية الوعظ والإرشاد والتي عادت بالفائدة العلمية على الواعظات والأئمة.

وأضاف، أن الجولة الثالثة في الورقة الأولى من الامتحان ستُعقد للأئمة والواعظات يوم غدٍ الأربعاء في إقليم الجنوب، مُضيفًا أن الامتحان يُعقد في مقررات محددة تشمل حفظ القرآن الكريم والتفسير والحديث والنحو وأصول الفقه والفقه والدليل الفقهي للائمة والوعاظ.

وأشار الخطبا، إلى أن عدد المتقدمين للامتحان من جميع مديريات المملكة بلغ 3155 إمامًا وواعظة، فيما بلغ عدد المتقدمين للامتحان في إقليم الشمال 1548 إمامًا وواعظة.

ولفت إلى أن الوزارة مستمرة في برامجها الدعوية ودوراتها التدريبية ضمن خططها الاستراتيجية والتنفيذية، ما يسهم في ترسيخ رسالة الوزارة ورؤيتها للتميز في العمل الدعويّ والإسلامي.

بترا
 
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