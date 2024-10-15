الأوقاف تعلن تأجيل مقابلات أئمة مساجد

البلقاء|قصبه السلط|
امام طالب علي النسور
صادق اسماعيل محمد العبداللات
عبدالرحمن محمد اقبال اسماعيل الدباس
عزالدين موسى اسماعيل ابو عليان
محمد حمود احمد الدباس
محمد رسول خلدون ابراهيم الخرابشه
منتصر منصور محمد رويعي
يوسف حابس خلف ابوضريس
البلقاء|الشونه الجنوبيه|
حسن محسن حسن القطاوي
البلقاء|دير علا|
احمد فارس مناور الحمد
محمود موسى محمود الحوارات
البلقاء|عين الباشا|
طه عبد المحسن احمد ابو ديه
عبد الله ابراهيم محمود جبر
علي محمود عبد الحميد الكايد
محمد كمال محمود الوراقي
مصعب محمد محمود المشط
يوسف احمد عبد النبي الدقس
مادبا|قصبه مادبا|
رشاد محمد عوده النجادا
عمار موسى عبد الله سلطان
غانم محمد عبد القادر الحمارنه
محمد ايمن عيسى خميس
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