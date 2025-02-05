 
الأربعاء 2025-02-05 10:37 ص
 

الأوقاف تعلن ترتيبات موسم الحج للعام الحالي الخميس

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أرشيفية
الأربعاء، 05-02-2025 10:17 ص
الوكيل الإخباري- يعقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة مؤتمراً صحفياً يوم غد الخميس عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا لإعلان ترتيبات موسم الحج للعام الحالي 1446 هجري/ 2025 ميلادي.اضافة اعلان


ودعا الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف الدكتور علي الدقامسة ممثلي وسائل الإعلام الراغبين بتغطية فعاليات المؤتمر الحضور قبل الموعد بنصف ساعة، والذي سيُعقد في قاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين - طيب الله ثراه- في منطقة العبدلي.
 
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