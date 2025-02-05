الأوقاف تعلن ترتيبات موسم الحج للعام الحالي الخميس

ودعا الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف الدكتور علي الدقامسة ممثلي وسائل الإعلام الراغبين بتغطية فعاليات المؤتمر الحضور قبل الموعد بنصف ساعة، والذي سيُعقد في قاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين - طيب الله ثراه- في منطقة العبدلي.
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