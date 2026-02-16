الأوقاف تعلن مواعيد إقامة الفجر والعشاء في رمضان

وأضاف الطوالبة، اليوم الاثنين، أن هذا الإقرار يأتي في إطار التيسير على المصلين ومراعاة الظروف المختلفة.
وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، قد أكد أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك بعشرين ركعة في جميع مساجد المملكة، مع مراعاة التخفيف على المصلين في القراءة خلال صلاة التراويح.
وأكد الخلايلة على الأئمة العمل على تكثيف دروس الوعظ والإرشاد بعد أداء كل من صلاة الفجر والظهر والعصر.
-
أخبار متعلقة
-
المتكاملة للنقل: خدمة مجانية لكبار السن وتعزيز النقل العام في العاصمة والمحافظات
-
الأردن والسعودية يوقعان اتفاقية تمويل لاستكمال تجهيزات مستشفى الأميرة بسمة
-
"الجمارك" تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك
-
أوقاف البلقاء: تأمين المساجد بأئمة على سوية عالية في صلاة التراويح
-
البنك الدولي: برنامج "مسار" يسير بوتيرة مُرضية في الأردن
-
فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا الى 3 عصرا عن هذه المناطق -أسماء
-
وكلاء السياحة: أسعار رحلات العمرة برا وجوا في رمضان ستكون مشجعة
-
سلوك مروري خاطئ يتسبب بأربع إصابات على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة