الأوقاف تعلن مواعيد إقامة الفجر والعشاء في رمضان

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الطوالبة، إن مواعيد إقامة صلاة الفجر خلال شهر رمضان المبارك ستكون بعد 20 دقيقة من الأذان، فيما ستقام صلاة العشاء بعد 10 دقائق من انتهاء أذان العشاء.





وأضاف الطوالبة، اليوم الاثنين، أن هذا الإقرار يأتي في إطار التيسير على المصلين ومراعاة الظروف المختلفة.



وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، قد أكد أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك بعشرين ركعة في جميع مساجد المملكة، مع مراعاة التخفيف على المصلين في القراءة خلال صلاة التراويح.



وأكد الخلايلة على الأئمة العمل على تكثيف دروس الوعظ والإرشاد بعد أداء كل من صلاة الفجر والظهر والعصر.

