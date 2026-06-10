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"الأوقاف" تكرّم 65 متفوقاً في الامتحان السنوي للأئمة والوعاظ والواعظات

بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
وزارة الاوقاف
 
الأربعاء، 10-06-2026 01:43 م

الوكيل الإخباري-   كرّم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، الأئمة والخطباء والوعاظ والواعظات المتفوقين في الامتحان السنوي الذي تنظمه الوزارة لرفع المستوى العلمي والشرعي للعاملين في المساجد.

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جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة بحضور أمين عام الوزارة الدكتور إسماعيل الخطبا، ومفتي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي الدكتور عاطف القضاة، ومديرة الشؤون النسائية بالوزارة الدكتورة لميس الرشدان.


وقال الخلايلة إن الامتحان السنوي ليس إجراء إداريا فحسب، بل يمثل موسما ثقافيا يهدف إلى تجديد المعرفة الشرعية لدى الأئمة والوعاظ، ومراجعة ما درسوه من علوم القران وعلوم الفقه والتفسير والحديث الشريف واللغة، مشيرا إلى أن رسالة الإمام رسالة عظيمة، وهي امتداد لرسالة الأنبياء، ما يتطلب من العاملين في الحقل الدعوي مواصلة التعلم والمراجعة وتطوير الذات بصورة مستمرة.

 
 


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أخبار محلية "الأوقاف" تكرّم 65 متفوقاً في الامتحان السنوي للأئمة والوعاظ والواعظات



 
 






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