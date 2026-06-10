"الأوقاف" تكرّم 65 متفوقاً في الامتحان السنوي للأئمة والوعاظ والواعظات

جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة بحضور أمين عام الوزارة الدكتور إسماعيل الخطبا، ومفتي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي الدكتور عاطف القضاة، ومديرة الشؤون النسائية بالوزارة الدكتورة لميس الرشدان.
وقال الخلايلة إن الامتحان السنوي ليس إجراء إداريا فحسب، بل يمثل موسما ثقافيا يهدف إلى تجديد المعرفة الشرعية لدى الأئمة والوعاظ، ومراجعة ما درسوه من علوم القران وعلوم الفقه والتفسير والحديث الشريف واللغة، مشيرا إلى أن رسالة الإمام رسالة عظيمة، وهي امتداد لرسالة الأنبياء، ما يتطلب من العاملين في الحقل الدعوي مواصلة التعلم والمراجعة وتطوير الذات بصورة مستمرة.
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