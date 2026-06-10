"الأوقاف" تكرّم 65 متفوقاً في الامتحان السنوي للأئمة والوعاظ والواعظات

الوكيل الإخباري- كرّم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، الأئمة والخطباء والوعاظ والواعظات المتفوقين في الامتحان السنوي الذي تنظمه الوزارة لرفع المستوى العلمي والشرعي للعاملين في المساجد.

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جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة بحضور أمين عام الوزارة الدكتور إسماعيل الخطبا، ومفتي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي الدكتور عاطف القضاة، ومديرة الشؤون النسائية بالوزارة الدكتورة لميس الرشدان.