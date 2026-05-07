الأوقاف تكشف تفاصيل خطة شاملة لخدمة الحجاج الأردنيين

الوكيل الإخباري- دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أعضاء البعثات المرافقة للحجاج الأردنيين إلى العمل على خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير أقصى درجات الرعاية لهم. اضافة اعلان





وقال الخلايلة، خلال لقائه أعضاء البعثات الإدارية والإرشادية والطبية والإعلامية المشاركة في موسم الحج، اليوم الخميس، في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول، إن الوزارة وفّرت جميع الإمكانات بالتعاون مع البعثة الطبية للتعامل مع مختلف الحالات الصحية، لافتاً إلى توفير أدوية ومستلزمات طبية ومتابعة مستمرة للحجاج، خصوصاً كبار السن، وتجنب تعرضهم للإجهاد الحراري والزحام قدر الإمكان.



وأكد أهمية دور الإعلام الرسمي في نقل الصورة الحقيقية لموسم الحج، داعياً إلى تحري الدقة والالتزام بالتعليمات الناظمة لعمليات التصوير والنشر، بما يحافظ على مصداقية الرسالة الإعلامية.



وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، واحترام خصوصية المكان والزمان، خاصة أن موسم الحج يشهد تجمعات بشرية كبيرة تتطلب أعلى درجات الانضباط والتعاون، مؤكداً أن جميع المشاركين في الموسم يمثلون الأردن ويعكسون صورته الحضارية.



وأضاف أن الوزارة أعدّت خطة متكاملة منذ لحظة انطلاق القوافل من الأردن وحتى عودتها، تشمل مختلف الجوانب التنظيمية والصحية والإرشادية، لضمان أداء الحجاج مناسكهم بيسر وأمان، لافتاً إلى إطلاق تطبيق "الحاج الأردني" للتواصل المباشر مع إدارة البعثات وتقديم الإرشادات والفتاوى والخدمات المختلفة للحجاج، إلى جانب توزيع كتيبات إرشادية متخصصة تتعلق بأحكام الحج والتعليمات التنظيمية.



وأطلقت الوزارة تطبيق "وفد الرحمن الأردن" المخصص للحجاج، إلى جانب تطبيق "مشرفي وفد الرحمن" الخاص بالبعثات الإدارية، بهدف تسهيل إدارة شؤون الحج وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، حيث يوفر التطبيقان خدمات متعددة تشمل عرض مواقيت الصلاة بحسب الموقع الجغرافي، وإظهار بيانات الحاج أو المشرف والائتلاف التابع له، إضافة إلى إرسال التنبيهات والتعليمات الصحية والتنظيمية بشكل مباشر، وتمكين الحجاج من تقديم الشكاوى والملاحظات إلكترونياً لمتابعتها ومعالجتها بشكل فوري من قبل إدارة البعثة، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة الميدانية وضمان سرعة الاستجابة لأي ملاحظات خلال موسم الحج.



وبيّن الخلايلة أن أولى قوافل الحجاج الأردنيين ستنطلق يوم الأربعاء المقبل من منطقة الجيزة جنوبي العاصمة عمّان، مؤكداً أن تفويج القوافل سيتم على دفعات ووفق برنامج زمني دقيق يضمن سلامة الجميع وانسيابية الحركة حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.



من جهته، أوضح مدير عام الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش أن عملية تفويج الحجاج الأردنيين ستتم وفق خطة تنظيمية متكاملة تراعي ظروف الازدحام على الحدود ومواعيد تسليم الفنادق في المدينة المنورة، بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم.



وقال إن الوزارة بذلت أقصى الجهود لتوفير أفضل الخدمات المتعلقة بالسكن والنقل والإعاشة، لافتاً إلى أن البعثة الأردنية حققت خلال المواسم السابقة مستويات متقدمة من التنظيم، وحصلت على إشادات وجوائز بفضل التعاون بين الوزارة والشركات والجهات العاملة في المملكة العربية السعودية.



وحضر اللقاء مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي الدكتور معاوية البطوش، وعدد من مديري مديريات الأوقاف والمرشدين والمرشدات المرافقين لبعثة الحج، وأعضاء البعثات الطبية والإدارية والإعلامية.





