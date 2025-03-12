الأوقاف تكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل مسجد في المملكة

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، أن فيديو المشاجرة داخل أحد المساجد، التي أظهرها مقطع الفيديو المتداول على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي, لم تقع داخل مساجد المملكة، وانما في احدى الدول العربية.

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