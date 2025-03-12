 
الأربعاء 2025-03-12 12:40 ص
 

الأوقاف تكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل مسجد في المملكة

وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
 
الأربعاء، 12-03-2025 12:11 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، أن فيديو المشاجرة داخل  أحد المساجد، التي أظهرها مقطع الفيديو المتداول على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي, لم تقع داخل مساجد المملكة، وانما في احدى الدول العربية.

اضافة اعلان


ودعت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إلى ضرورة تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير صحيحة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الحوثيون: قررنا استئناف حظر إبحار كل السفن الإسرائيلية

عربي ودولي الحوثيون: قررنا استئناف حظر إبحار كل السفن الإسرائيلية

وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

أخبار محلية الأوقاف تكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل مسجد في المملكة

المستشفى الميداني الأردني غزة 81

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني غزة 81 يقيم مأدبة إفطار لأطفال أيتام وذويهم شمال غزة

الأمن العام

أخبار محلية الأمن يثني فتاة عن محاولة انتحار في الجاردنز

الأشغال: إجراءات قانونية بحق مالك مطحنة حوارة والمقاول ومكتب الأشراف الهندسي

أخبار محلية الأشغال: إجراءات قانونية بحق مالك مطحنة حوارة والمقاول ومكتب الإشراف الهندسي

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية

ويتكوف

فلسطين ويتكوف يصل إلى الدوحة للمشاركة في المفاوضات

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة