الأوقاف تلغي جميع مصليات عيد الفطر لهذا العام بسبب الأحوال الجوية

03:12 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إلغاء جميع مصليات عيد الفطر لهذا العام، نظرًا للظروف الجوية السائدة، على أن تُقام صلاة وخطبة العيد في المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة فقط.





وأشار تعميم صادر عن وزير الأوقاف الدكتور محمد أحمد الخلايلة، اليوم الخميس، وموجّه لمديري الأوقاف في مختلف مناطق المملكة، إلى أن القرار جاء حرصًا على سلامة المواطنين وتيسيرًا عليهم.









