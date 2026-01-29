"الأوقاف" تنظم ملتقى للوعظ والإرشاد ويوما خيريا وطبيا بالموقر

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، ملتقى الوعظ والإرشاد، واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة، ومستشفى المقاصد الخيرية في لواء الموقر بمحافظة العاصمة.

وأكد الخلايلة، التزام الوزارة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف مناطق المملكة، والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم في قطاع الأوقاف، موجها بإعداد الدراسات المتخصصة حول أوضاع الأسر الفقيرة والمنازل المحتاجة للترميم في لواء الموقر، وإقامة مشاريع إنتاجية، وبناء مساكن للأسر العفيفة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



وأشار إلى أهمية ملتقيات الوعظ والإرشاد في ترسيخ قيم الخير والفضيلة، وتبادل الخبرات الدعوية في إيصال رسالة الإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال، والتصدي للفكر المتطرف ومواجهة الظواهر السلبية، مؤكدا حرص الوزارة على عدم استخدام المنابر في إثارة القلاقل والإساءة وكل ما يخرج عن إطار الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.



ولفت الى التطور الكبير في برامح صندوق الزكاة لتغطية احتياجات الأسر الفقيرة والمحتاجة، والتخفيف من أعباء الفقر والبطالة، والمساهمة في زيادة الإنتاجية، موضحا أن تنظيم فريضة الزكاة في الأردن يتم وفق قانون، كما أن كامل الأموال والتبرعات التي يجمعها الصندوق تصرف على مستحقيها من الفقراء والمساكين والمصارف الشرعية دون اقتطاع أي مصاريف إدارية منها.



واستمع الوزير لملاحظات ومطالب أبناء المنطقة المتعلقة بقطاع الأوقاف، مؤكدا أنه سيتم دراستها والعمل على تلبية الممكن منها وفق الإمكانات المتاحة.

ورفع الخلايلة الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني أسمى آيات التهاني والتبريك بمناسبة عيد ميلاده الميمون الذي يصادف يوم غد الجمعة.



ووزع الوزير 500 قسيمة شرائية على الأسر العفيفة والفقيرة باللواء، ومساعدات نقدية لـ50 طالب علم و50 يتيما بواقع 100 دينار لكل منهم، و500 طرد غذائي، بالإضافة الى يوم طبي مجاني نظمه مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة، وتم خلاله تقديم الرعاية الطبية لأهالي اللواء، حيث تتقاضى 30 أسرة فيها رواتب شهرية من صندوق الزكاة، إضافة لرعاية 15 يتيما، ومشروعين تأهيليين.



وقال مدير أوقاف عمان الثالثة الدكتور أحمد الخرابشة، إن هذا الملتقى واليوم الخيري والطبي المجاني لبنة من لبنات العمل المتواصل في المجالات الدعوية والاجتماعية والإنسانية، مشيرا الى جهود وزارة الأوقاف في نشر رسالة الإسلام السمحة، وفي تحقيق التنمية الشاملة.



من جهته، أشاد الوزير السابق حديثة الخريشا في كلمة باسم المجتمع للمحلي بجهود وزارة الأوقاف في نشر الوعي الديني واسهامات برامج صندوق الزكاة في عملية التنمية، مستعرضا احتياجات المنطقة في قطاع الاوقاف.



كما، افتتح الخلايلة مسجد المرحوم جمال حديثه الخريشا، الذي يتكون من طابقين، ويضم مصلى للرجال وآخر للنساء وسكن للامام، بمساحة بناء 860 متر مربع، وبكلفة بلغت 235 الف دينار.