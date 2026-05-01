الأوقاف تنفي تحديد موعد انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين

وأكد بيان صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة، أن الأوقاف هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن مواعيد وتفاصيل ترتيبات موسم الحج للحجاج الأردنيين، إضافة إلى حجاج عرب 1948، وذلك ضمن القنوات الرسمية المعتمدة.
وشددت على أنه لا علاقة لجمعية وكلاء السياحة والسفر بأي من ترتيبات شؤون الحج أو تنظيم قوافل الحجاج، موضحة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالحج تتم بإشراف مباشر وحصري من قبل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى أي تصريحات أو معلومات تتعلق بالحج ما لم تكن صادرة رسمياً عنها.
