الجمعة 2026-05-01 07:22 م

الأوقاف تنفي تحديد موعد انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين

بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
وزارة الأوقاف
 
الجمعة، 01-05-2026 05:32 م

الوكيل الإخباري-   نفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة بتاريخ الرابع عشر من الشهر الحالي.

وأكد بيان صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة، أن الأوقاف هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن مواعيد وتفاصيل ترتيبات موسم الحج للحجاج الأردنيين، إضافة إلى حجاج عرب 1948، وذلك ضمن القنوات الرسمية المعتمدة.


وشددت على أنه لا علاقة لجمعية وكلاء السياحة والسفر بأي من ترتيبات شؤون الحج أو تنظيم قوافل الحجاج، موضحة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالحج تتم بإشراف مباشر وحصري من قبل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.


ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى أي تصريحات أو معلومات تتعلق بالحج ما لم تكن صادرة رسمياً عنها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 