الأوقاف تنفي فتح باب التسجيل الأولي للحج

وأكد في رده على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح الوزارة لباب التسجيل بأنه غير صحيح، داعيًا للحصول على المعلومة من مصدرها الموثوق، مؤكدًا أن الوزارة على استعداد للرد على أي استفسارات بهذا الخصوص.
في حين أكد مصدر في وزارة الأوقاف أن التسجيل الأولي للحج سيكون قبل نهاية العام الحالي.
وكانت صفحات تابعة لبعض مكاتب الحج والعمرة وبعض المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت معلومات عن فتح باب التسجيل للحج.
ويُذكر أن وزارة الأوقاف هي الجهة المسؤولة عن جميع الترتيبات الخاصة ببعثة الحج الرسمية، وبلغت حصة حجاج المملكة للعام الماضي 8 آلاف حاج أردني.
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