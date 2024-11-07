الأوقاف تنفي فتح باب التسجيل الأولي للحج

الوكيل الإخباري- نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور علي الدقامسة، أن تكون الوزارة قد فتحت باب التسجيل الأولي للحج للموسم الجديد.

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وأكد في رده على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح الوزارة لباب التسجيل بأنه غير صحيح، داعيًا للحصول على المعلومة من مصدرها الموثوق، مؤكدًا أن الوزارة على استعداد للرد على أي استفسارات بهذا الخصوص.



في حين أكد مصدر في وزارة الأوقاف أن التسجيل الأولي للحج سيكون قبل نهاية العام الحالي.



وكانت صفحات تابعة لبعض مكاتب الحج والعمرة وبعض المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت معلومات عن فتح باب التسجيل للحج.