الأوقاف توقع اتفاقية ترتيبات موسم الحج لهذا العام

وشهد اللقاء توقيع اتفاقية الحج بين وزارة الأوقاف ووزارة الحج والعمرة السعودية، والتي تتضمن أعداد الحجاج الأردنيين بحسب الكوتا المخصصة للمملكة، والمنافذ الحدودية ووسائل القدوم والمغادرة، وكذلك التعليمات التنظيمية التي تعزز سلامة ضيوف الرحمن وراحتهم.
وأشاد الخلايلة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال التطوير المستمر وتذليل جميع العقبات أمام ضيوف الرحمن.
وحضر اللقاء القنصل العام الأردني في جدة محمد حميد، ومدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، وعدد من المعنيين في وزارة الحج والعمرة السعودية.
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