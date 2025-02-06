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الأوقاف: خطبة الجمعة عن رفض تهجير الفلسطينيين ووقفات تضامنية بعد الصلاة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
الخميس، 06-02-2025 04:53 م

الوكيل الإخباري-   عممت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على الخطباء بأن يدعو في خطبتهم ليوم الجمعة المقبلة جميع الأردنيين للوقوف خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في دعمه لصمود الفلسطينيين في غزة وسائر فلسطين.

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ودعت الوزارة خطباءها في خطبهم إلى رفض شعارات التهجير القسري التي تهدد حقوق الفلسطينيين، والتأكيد على حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

كما دعت الوزارة خطباءها للمشاركة الفاعلة في وقفات تضامنية بعيد صلاة الجمعة، تأييداً للمواقف الثابتة لجلالة الملك في رفض التهجير بحق الشعب الفلسطيني، وتأكيداً على وحدة الموقف الوطني في دعم قضيتهم العادلة.

 

 

 

 
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