الأوقاف: خطبة الجمعة عن رفض تهجير الفلسطينيين ووقفات تضامنية بعد الصلاة

الوكيل الإخباري- عممت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على الخطباء بأن يدعو في خطبتهم ليوم الجمعة المقبلة جميع الأردنيين للوقوف خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في دعمه لصمود الفلسطينيين في غزة وسائر فلسطين.

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