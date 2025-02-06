الأوقاف: خطبة الجمعة عن رفض تهجير الفلسطينيين ووقفات تضامنية بعد الصلاة

كما دعت الوزارة خطباءها للمشاركة الفاعلة في وقفات تضامنية بعيد صلاة الجمعة، تأييداً للمواقف الثابتة لجلالة الملك في رفض التهجير بحق الشعب الفلسطيني، وتأكيداً على وحدة الموقف الوطني في دعم قضيتهم العادلة.
-
أخبار متعلقة
-
استقبال رسمي للسفينة الايطالية "فيسبوتشي"
-
بلدية غرب إربد تتعامل مع شكاوى جرّاء الأحوال الجوية السائدة
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح البازار الخيري لجمعية نشميات سحاب الخيرية
-
وزير التربية: نستذكر اليوم مسيرة امتدت لأكثر من مئة عام
-
ديوان المحاسبة يعزز شراكته مع مكتب التدقيق الوطني البريطاني
-
أبو السمن يتفقد عمل غرفة "الأشغال" الرئيسية خلال المنخفض
-
مشاركة أردنية في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية بالدوحة
-
نقابة الصحفيين الأردنيين ترفض دعوات تهجير الفلسطينيين