الأوقاف: زيادة شهرية بمقدار 70 ديناراً لموظفي أوقاف القدس

وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، أن القرار يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعمة للعاملين في الأوقاف الإسلامية في القدس، وتعزيزاً لجهودهم في خدمة المسجد الأقصى المبارك والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.
وأوضح أنّ 800 عاملاً سيستفيدون من رفع هذه العلاوة، مشيرا الى أنّ صرف هذه الزيادة سيتم من مخصصات وزارة الأوقاف.
وتعمل دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، تحت مظلة الوصاية الهاشمية، حيث تتولى الإشراف الكامل على المسجد الأقصى المبارك والأوقاف الإسلامية في القدس، وتشمل مهامها: الإعمار والحراسة وإدارة المؤسسات التعليمية والشرعية، للحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة.
