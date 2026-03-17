الأوقاف: زيادة شهرية بمقدار 70 ديناراً لموظفي أوقاف القدس

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء رفع علاوة غلاء المعيشة للعاملين في دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك بمقدار 70 ديناراً شهرياً لكل موظف، تُضاف إلى رواتبهم، اعتباراً من الأول من شهر آذار الحالي.

وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، أن القرار يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعمة للعاملين في الأوقاف الإسلامية في القدس، وتعزيزاً لجهودهم في خدمة المسجد الأقصى المبارك والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.



وأوضح أنّ 800 عاملاً سيستفيدون من رفع هذه العلاوة، مشيرا الى أنّ صرف هذه الزيادة سيتم من مخصصات وزارة الأوقاف.