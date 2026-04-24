الجمعة 2026-04-24 07:54 م

الأوقاف: غرامات مالية بقيمة 3780 دينار بحق كل من يخالف تعليمات الحج

أرشيفية
أرشيفية
 
الجمعة، 24-04-2026 06:36 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات من قبل السلطات السعودية المتضمنة بعدم السماح بأداء فريضة الحج دون الحصول على تصريح رسمي، وتؤكد بأن أي محاولة لأداء الحج دون تصريح أو المساعدة في  دخول مكة المكرمة لأداء الحج بأي نوع تأشيرة أخرى غير تأشيرة الحج الرسمية يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ويُعاقب كل من يخالف تعليمات الحج بغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف ريال سعودي ( 3780 دينار اردني) و100 ألف ريال ( 18900 دينار)  مع ترحيل المتسللين من المقيمين إلى بلدانهم، ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة. بشكل غير قانوني تُعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها، وتترتب عليها عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية وإجراءات أمنية بحق المخالفين، موضحا انه ينبغي على الحجاج الحصول على تأشيرة حج رسمية صادرة من الجهات المختصة، بما يضمن تنظيم العملية والحفاظ على سلامة الحجاج.

 
 


أحدث الأخبار

أخبار محلية جمعية وكلاء السياحة تتوقع إطلاق منصة "أهلا جوردن" خلال 10 أيام

أخبار محلية هيئة الطاقة تتوعد مشتركين ركبوا أنظمة طاقة متجددة بشكل مخالف

أخبار محلية الأوقاف: غرامات مالية بقيمة 3780 دينار بحق كل من يخالف تعليمات الحج

أخبار محلية عجلون تشهد حركة سياحية نشطة وإشغالًا كاملاً بالمرافق السياحية

أخبار محلية بلدية السلط تنفذ حملة بيئية للحفاظ على نظافة أماكن التنزه

عربي ودولي تقطع السبل ببحارة في الخليج بسبب حرب إيران

أخبار محلية الأمن العام يواصل حملاته البيئية في محافظات المملكة

أخبار محلية %87 نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع



 
 






