الأوقاف: غرامات مالية بقيمة 3780 دينار بحق كل من يخالف تعليمات الحج

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات من قبل السلطات السعودية المتضمنة بعدم السماح بأداء فريضة الحج دون الحصول على تصريح رسمي، وتؤكد بأن أي محاولة لأداء الحج دون تصريح أو المساعدة في دخول مكة المكرمة لأداء الحج بأي نوع تأشيرة أخرى غير تأشيرة الحج الرسمية يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

