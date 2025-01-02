الأونروا: الأردن يقدم دورا رياديا وسباقا لإغاثة غزة في 2024

الوكيل الإخباري- أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني (الأونروا) عدنان أبو حسنة، أن الأردن يقدم دوراً ريادياً وسباقاً في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، لشعب غزة في عام 2024م والتي لم تتوقف على الإطلاق حتى هذه اللحظة.

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وأشار أبو حسنة في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن الأردن دعم الشعب الفلسطيني بآلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات لأهالي غزة، فضلاً عن أن الأردن هو أول من أنشأ المستشفيات الميدانية التي ما زالت تعمل حتى اللحظة، كذلك استقباله للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات الأردنية.



كما لفت، إلى الدور الحيوي للأردن في المجالات الإنسانية والإغاثية كافة، مؤكدا أهمية الدور السياسي والدبلوماسي البارز لجلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الأونروا ضد محاولات طمس جهودها ووقف نشاطها.