الأونروا: الأردن يقدم دورا رياديا وسباقا لإغاثة غزة في 2024

وأشار أبو حسنة في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن الأردن دعم الشعب الفلسطيني بآلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات لأهالي غزة، فضلاً عن أن الأردن هو أول من أنشأ المستشفيات الميدانية التي ما زالت تعمل حتى اللحظة، كذلك استقباله للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات الأردنية.
كما لفت، إلى الدور الحيوي للأردن في المجالات الإنسانية والإغاثية كافة، مؤكدا أهمية الدور السياسي والدبلوماسي البارز لجلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الأونروا ضد محاولات طمس جهودها ووقف نشاطها.
وأعرب عن تقديره الكبير للدبلوماسية الأردنية، وما حققته من قوة دفع لعمل الأونروا وحائط صد أمام ما تعرضت له من حملات ممنهجة.
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