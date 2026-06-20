"الأونروا" تشيد بالدور الأردني الداعم للاجئين الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- أشاد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة، بالدور الأردني الداعم للوكالة، مؤكدا أن الأردن يشكل حائط صد حقيقي في مواجهة الحملات التي تستهدف الوكالة الأممية ودورها الإنساني.

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وقال أبو حسنة إن الأردن من أبرز الداعمين للوكالة، إذ يوفر رعاية فعلية لما يزيد على 2.5 مليون لاجئ فلسطيني، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين من خلال خطاباته ولقاءاته الدولية.