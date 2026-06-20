"الأونروا" تشيد بالدور الأردني الداعم للاجئين الفلسطينيين

وقال أبو حسنة إن الأردن من أبرز الداعمين للوكالة، إذ يوفر رعاية فعلية لما يزيد على 2.5 مليون لاجئ فلسطيني، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين من خلال خطاباته ولقاءاته الدولية.
وأكد أن "الأونروا" ما تزال تمثل عنصرا أساسيا في حياة الشعب الفلسطيني، وأنها تواصل عملها في تقديم الخدمات الصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين رغم التحديات الكبيرة.
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