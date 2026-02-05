الأونروا تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات العالقة في الأردن ومصر

وأوضحت وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، في منشور منصة "إكس"، أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول مواد غذائية ومستلزمات نظافة وأدوية ومواد إيواء إلى غزة منذ آذار 2025.
