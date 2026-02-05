الأونروا تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات العالقة في الأردن ومصر

الوكيل الإخباري- حثّت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الخميس، السلطات الإسرائيلية على السماح لها بإدخال المساعدات الإنسانية العالقة في مستودعاتها في الأردن ومصر إلى قطاع غزة.

