الخميس 2026-02-05 03:12 م

الأونروا تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات العالقة في الأردن ومصر

الخميس، 05-02-2026 01:27 م

الوكيل الإخباري- حثّت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الخميس، السلطات الإسرائيلية على السماح لها بإدخال المساعدات الإنسانية العالقة في مستودعاتها في الأردن ومصر إلى قطاع غزة.

وأوضحت وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، في منشور منصة "إكس"، أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول مواد غذائية ومستلزمات نظافة وأدوية ومواد إيواء إلى غزة منذ آذار 2025.

 
 


