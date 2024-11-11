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الأونروا تعلن عن منح جامعية للطلبة في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 11-11-2024 07:24 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن برنامج التربية والتعليم في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في الأردن، اليوم الإثنين، عن توفر منح جامعية محتملة للعام الدراسي 2024-2025 بتمويل من برنامج منح المجتمع المدني الياباني للفلسطينيين، واللجنة الوطنية للأونروا في الولايات المتحدة الأميركية (UNRWA USA National Committee)، إضافة إلى جهة خيرية أخرى لم تكشف عن هويتها.

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وحددت التفاصيل في كل إعلان مرفق أدناه :

 

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