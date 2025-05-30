الأونروا: لدينا في عمّان إمدادات تكفي 200 ألف شخص لشهر كامل في غزة

وأضافت (الأونروا) عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "الدقيق، والطرود الغذائية، ومستلزمات النظافة، والبطانيات، والمستلزمات الطبية جاهزة للتسليم".
وأكد أن غزة بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، مطالبة بضمان تدفق الإمدادات دون انقطاع أو عوائق.
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