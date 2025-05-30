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الأونروا: لدينا في عمّان إمدادات تكفي 200 ألف شخص لشهر كامل في غزة

مساعدات داخل مستودعات وكالة الأونروا
مساعدات داخل مستودعات وكالة الأونروا
 
الجمعة، 30-05-2025 03:56 م
الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الجمعة، إنه مستودعاتها في العاصمة عمّان تكفي من الإمدادات لإطعام أكثر من 200 ألف شخص لمدة شهر كامل في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأضافت (الأونروا) عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "الدقيق، والطرود الغذائية، ومستلزمات النظافة، والبطانيات، والمستلزمات الطبية جاهزة للتسليم".

وأكد أن غزة بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، مطالبة بضمان تدفق الإمدادات دون انقطاع أو عوائق.
 
gnews

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