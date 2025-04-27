الأونروا ودائرة الشؤون الفلسطينية تبحثان تحديات الأزمة المالية

الوكيل الإخباري- بحث المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان ومدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن، أولاف بيكر، الأحد، عدة قضايا متعلقة بعمل الوكالة وعلى رأسها أزمتها المالية الراهنة وما تفرضه من تحديات عليها.

اضافة اعلان



وناقش الطرفان بحضور نائبي مدير الأونروا، كونال دار، وبطرس جنحو، مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الأونروا في المخيمات، وأكدا أهمية تعزيز التنسيق والتخطيط المشترك لضمان تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة، وبما يحقق أثرا مباشرا في تحسين الظروف المعيشية للاجئين.



كما ناقش الطرفان ملف النظافة في المخيمات، لا سيما في مخيم البقعة، وشددا على ضرورة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة هذه التحديات والعمل على وضع حلول مستدامة وفعالة.