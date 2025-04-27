الأونروا ودائرة الشؤون الفلسطينية تبحثان تحديات الأزمة المالية

وناقش الطرفان بحضور نائبي مدير الأونروا، كونال دار، وبطرس جنحو، مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الأونروا في المخيمات، وأكدا أهمية تعزيز التنسيق والتخطيط المشترك لضمان تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة، وبما يحقق أثرا مباشرا في تحسين الظروف المعيشية للاجئين.
كما ناقش الطرفان ملف النظافة في المخيمات، لا سيما في مخيم البقعة، وشددا على ضرورة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة هذه التحديات والعمل على وضع حلول مستدامة وفعالة.
وأكد خرفان وبيكر عمق التعاون القائم بين دائرة الشؤون الفلسطينية والأونروا، وحرصهما على مواصلة التنسيق المشترك في متابعة القضايا ذات الأولوية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
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