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الإئتمان العسكري يحتفل بمرور 15 عاما على مسيرة من العطاء المؤسسي

صندوق الإئتمان العسكري
صندوق الإئتمان العسكري
 
الإثنين، 15-06-2026 03:40 م

الوكيل الإخباري-    مندوبا عن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، رعى العميد حمزة يونس الكساسبة، مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الاحتفال الذي أقامه صندوق الإئتمان العسكري بمرور خمسة عشر عامًا على تأسيسه، بحضور أعضاء الهيئة الإدارية والإدارة التنفيذية، وبمشاركة واسعة من موظفي الصندوق، عكست أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في خدمة منتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

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وخلال الحفل، استعرض الصندوق أبرز محطات مسيرته منذ تأسيسه بقرارٍ سام وبأمرٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث شكّل على مدار 15 عاما ركيزة أساسية في تقديم الخدمات المالية لمنتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، عبر منظومة متكاملة من الحلول التمويلية والادخارية والخدمات الرقمية التي شهدت تطورًا مستمرًا بما يواكب احتياجات المستفيدين.

 
 


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