الإئتمان العسكري يحتفل بمرور 15 عاما على مسيرة من العطاء المؤسسي

وخلال الحفل، استعرض الصندوق أبرز محطات مسيرته منذ تأسيسه بقرارٍ سام وبأمرٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث شكّل على مدار 15 عاما ركيزة أساسية في تقديم الخدمات المالية لمنتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، عبر منظومة متكاملة من الحلول التمويلية والادخارية والخدمات الرقمية التي شهدت تطورًا مستمرًا بما يواكب احتياجات المستفيدين.
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