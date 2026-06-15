الإئتمان العسكري يحتفل بمرور 15 عاما على مسيرة من العطاء المؤسسي

الوكيل الإخباري- مندوبا عن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، رعى العميد حمزة يونس الكساسبة، مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الاحتفال الذي أقامه صندوق الإئتمان العسكري بمرور خمسة عشر عامًا على تأسيسه، بحضور أعضاء الهيئة الإدارية والإدارة التنفيذية، وبمشاركة واسعة من موظفي الصندوق، عكست أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في خدمة منتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

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