"الإجتماع الأكبر في عمان" آلاف الاشخاص يشاركون مرشح قائمة الاتحاد الوطني الشيخ أيمن البداودة بإفتتاح مقره الانتخابي

الوكيل الإخباري- نظمت قائمة الاتحاد الوطني اليوم السبت، حفل افتتاح المقر الانتخابي للمرشح الشيخ أيمن البدادوة، وفي حدث استثنائي يعكس الوحدة الوطنية، وتطلع الأردنيين نحو مستقبل مشرق بدأ الحفل الذي جرى بمنطقة رأس العين بالسلام الملكي الأردني، تبعه تلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم.



واستهل عريف الحفل الإعلامي محمود الحويان حديثه بلمحة تعريفية عن الحزب مما أثرى لدى الحضور مزيد من المعرفة حول الحزب ورؤيته وأهدافه تجاه الوطن والمواطن.



وأشار إلى أننا اليوم نسير يخطى ثابته، وعزيمة وإرادة صلبة يقودها كابتن تمرس على قيادة الطائرات، وهو رئيس حزب الاتحاد الوطني ورئيس مجلسه المركزي الكابتن محمد الخشمان، بعزم لا يلين في سليل خدمة الوطن و المواطن.



ولفت الى أن الخشمان من الشخصيات التي لها ايادي بيضاء و خدمات جليلة في خدمة المجتمع خصوصا اهتمامه الكبير بفئة الشباب.



بدوره تحدث رئيس حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني ورئيس مجلسه المركزي، الكابتن محمد الخشمان بكلمات ألهبت حماس الحضور، مؤكدا بذات الوقت على ضرورة أن يتحمل كل مواطن مسؤوليته تجاه وطنه ومليكه، من خلال التصويت الواعي والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.



واستعرض الخشمان مسيرة الحزب ونشأته التي بدأت منذ عهد جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين الباني، الذي شهد تغييرات وإصلاحات واسعة شملت قانوني الانتخاب والأحزاب ليكون " الاتحاد الوطني " من أول الأحزاب التي أيدت و تفاعلت مع هذه التحديثات عبر تشكيل قائمة حزبية للمشاركة في الانتخابات النيابية ٢٠٢٤.



واشار الى ان "الاتحاد الوطني " استطاع ان يفهم ما يجول بخاطر جلالة الملك، وتحديد رؤيته نحو الإصلاح ليمضي قدما و بخطى ثابته نحو الإصلاح و التغير في سبيل تحقيق أعلى معايير العدالة و المساواة الاجتماعية بين أفراد المجتمع رافعا بذلك شعاره ( الله ، الوطن ، الملك )





وبين الخشمان أن حزب الاتحاد الوطني استطاع الان يحل في المركز الاول بين الاحزاب الاردنية، بعدد الاعضاء حيث قارب عدد اعضائه ١١ الف منتسب، لافتا الى ان هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ وإنما جاء بإرادة الحزب ورؤيته نحو التغير و الاصلاح، وهنا جاء قرارنا بأهمية المشاركة بالانتخابات النيابية بالقائمة الوطنية قائمة الاتحاد الوطني التي تحمل الرقم واحد، وقوائم محلية مشكلة من خير شباب ورجال الوطن.



وتطرق الخشمان في حديثه للانجازات ومواقف الشيخ أيمن البداوي الذي تم اختياره ليكون أحد مرشحي القائمة كونه من الشخصيات ذات الكفاءة و الخدمة الاجتماعية، لافتا الى ان القائمة تضم مجموعة من الشباب ذوي الخبرة والإنجاز وأشار بذلك إلى السيدة الإعلامية ليلى السيد و الشابة رائدة أبو سمرة التي تمثل ثلاث فئات الشباب، المرأة ، و ذوي الإعاقة.



وختم الكابتن الخشمان حديثه أن هذا هو خيارنا وان خيارنا في رجالنا ونسائنا القادرون على العطاء لنعمل يد بيد ولذلك نطلب دعمكم لنكون معكم و لكم مردداً مع الجمهور شعار الوحدة الوطنية الله ، الوطن ، الملك



النائب السابق محمود العدوان الذي لطالما كان صوته صوتاً للمواطنين في مجلس النواب الأردني، عبر عن دعمه الكامل لحزب الاتحاد الوطني وللشيخ أيمن البدادوة.



واكد العدوان على أن الشيخ أيمن يمتلك من الخبرة والحكمة ما يجعله قادراً على تمثيل الشعب الأردني بأفضل صورة، مشيراً إلى أن دعمه في الانتخابات القادمة هو دعم للعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في كافة مناطق المملكة.

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واضاف اليوم آن الآوان أن نفسح المجال للشباب و الأحزاب كما يراه جلالة الملك في سبيل الإصلاح و التغير إلى الأفضل مبينا أن النجاح هو كسب محبة الناس و خدمتهم .



وبين أن الإندماج بين حزب التيار و الاتحاد جاء بهدف الخدمة العامة ولا يوجد لدينا مصلحة شخصية سوى مصلحة الوطن والمواطن.



الشيخ الدكتور محمد الغول الذي حمل مشعل الفقه والإرشاد في مسيرة وطنية مميزة، قال بحضور هذا الجمع الغفير الذي ضم قامات محترمة سيما ونحن في مضارب الشيخ أيمن الذي أجمع عليه كثير من الناس

اليوم نشحذ الهمم و نستجدي الدعم منكم في سبيل إنجاح هذه القائمة.



من جانبه قال الشيخ أيمن البدادوة كلمة مؤثرة عبر فيها عن شكره وامتنانه للدعم الكبير الذي حظي به من قبل جميع الحضور.



وقال أنا أتحدث اليوم بإسم نشامى ونشميات الوطن، اليوم أنتم فزعتي و ربعي استمد الكلام منهم وفخري بكم كبير، واستذكر بهذه اللحظة شهداء الأردن و فلسطين الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لخدمة الأمة والدين.



وتابع نعيش اليوم المئوية الثانية و لا ننسى ما قدمه الملك الباني، اليوم نحن بحاجة إلى مجلس قوي قادر على التغير في سبيل رفع المعاناة عن المواطن لافتا الى ان كل بيت أردني لديه عاطل العمل.



واكد البدادوة انا لا أهاجم الحكومة وشخوصها ولكن ضد السياسات التي تهدد أمن المواطن و قوته مؤكدا على أنني

سأكون صوت الحق بإذن الله وسأكون نائب مشرع و مراقب وليس نائب خدمة حتى لا يكون هناك محاباة و فساد في سبيل مصالح الشخصية.



و أكد الشيخ أيمن على التزامه الكامل بخدمة الوطن والمواطنين، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات تمثل فرصة حقيقية لتحقيق التغيير الإيجابي الذي يتطلع إليه الجميع، مستعرضاً رؤيته المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في المملكة.



رائدة ابو سمرة قالت انا اليوم أسعد عندما اكون بحضوركم هذا لافتة الى ان حديث جلالة الملك كان واضحا للشباب الذي قال بأن لا يسمح لأحد أن يغتال أحلامهم.



وقالت أنا أمثل ثلاث فئات منتهكة الحقوق في المجتمع، الشباب و المرأة و ذوي الإعاقة مشيرة إلى ان حزب الاتحاد كان السباق في تبني حقوق أصحاب الإعاقة والدليل وقوفي إمامكم الآن وأنا أحد مرشحي القائمة الحزبية لقائمة الاتحاد بل في مقدمتهم

الأحزاب، اليوم وجدت لنكون نحن من ينادي من خلالها.



وتابعت انه على كل شخص أردني أن ينتخب من يمثله ولا ننسى أننا جميعا اردنيون من أجل الأردن و فلسطينيين من أجل فلسطين

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الشيخ عبد الكريم الحويان رجل الحكمة والقيادة الرشيدة، تحدث عن دعمه الكامل للشيخ أيمن البدادوة، وأكد الشيخ عبد الكريم على أن الشيخ أيمن يمتلك من الرؤية والتفاني ما يجعله قادراً على تحقيق النهضة في المملكة، مشيراً إلى أن دعمه في الانتخابات القادمة هو دعم للوحدة والتقدم.



و اختتم الحفل بتأكيد الجميع على دعمهم الكامل للشيخ أيمن البدادوة في الانتخابات القادمة، مشددين على أهمية الوحدة الوطنية والعمل المشترك لتحقيق نهضة شاملة في الأردن، هذا الحدث الكبير الذي شهد حضورًا جماهيريًا واسعًا يعكس مدى الثقة التي يوليها الحضور للشيخ أيمن البدادوة وقائمة الاتحاد الوطني، الذين باتوا يمثلون أمل الأردنيين في تحقيق التغيير الإيجابي والنهضة الشاملة في المملكة.



















