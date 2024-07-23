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الإحصاءات: إطلاق تجريبي لمركز البيانات الوطني التفاعلي في الأسابيع المقبلة

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الثلاثاء، 23-07-2024 01:35 م

 

 الوكيل الاخباري - أعلن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، عن إطلاق تجريبي لمركز البيانات التفاعلي خلال الأسابيع المقبلة، في حين سيكون الإطلاق النهائي في منتصف العام المقبل.


وأكد خلال جلسة حوارية مع عدد من الصحفيين مساء أمس الاثنين، أن المركز يهدف إلى الإتاحة الذكية للجميع للوصول إلى البيانات.


وأشار إلى أن مركز البيانات الوطني التفاعلي، هو مشروع جاء في خطة الإصلاح الاقتصادي الحكومي ضمن خطة تطوير القطاع العام، حيث يهدف إلى تقديم التكنولوجيا وذلك لمزيد من إتاحة البيانات الإحصائية للعموم، كما يهدف إلى تسهيل الوصول إلى البيانات وتمكين وإدراج نماذج رياضية وإحصائية لتحليل البيانات من قبل الباحث.

 

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