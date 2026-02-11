الإحصاءات: ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 0.17% خلال كانون الثاني 2026

12:32 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763994 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري بشأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم)، والذي بلغ 1.06% لشهر كانون الثاني من العام 2026 مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2025. اضافة اعلان





وبحسب بيان صحفي صادر عن الإحصاءات، بلغت نسبة زيادة التضخم 0.17% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2025.



وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الثاني من العام 2026 ما مقداره 113.42 مقابل 112.23 للشهر نفسه من عام 2025، وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الثاني من العام 2026 ما مقداره 113.42 مقابل 113.22 للشهر الذي سبقه من عام 2025.



وعلى صعيد المجموعات السلعية، فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الثاني من العام 2026 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2025 بشكل رئيسي مجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 38.92%، و"الزيوت والدهون" بنسبة 13.45%، و"الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 12.02%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 4.23%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 3.99%، في حين ساهمت بعض المجموعات في تقليل الارتفاع، منها مجموعة "اللحوم والدواجن" بنسبة -9.80%، و"الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة -6.27%، و"الأجهزة المنزلية" بنسبة -3.28%، و"الأدوات المنزلية" بنسبة -1.07%.



ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الثاني من العام 2026 مقارنة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2025 مجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 5.38%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 3.98%، و"المياه والصرف الصحي" بنسبة 3.78%، و"الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 1.85%، و"اللحوم والدواجن" بنسبة 0.97%.



ويذكر أنّ احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) يعتمد على سلة مواد استهلاكية تضم 850 سلعة، منها 325 سلعة غذائية و525 سلعة غير غذائية.

تم نسخ الرابط





