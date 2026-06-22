الإحصاءات: استكمال أعمال المرحلة الثالثة من التعداد السكاني مطلع تموز المقبل

الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، إن نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة من أعمال الحصر في التعداد العام للسكان والمساكن 2026 وصلت حتى اليوم إلى نحو 90 بالمئة.

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وأضاف فريحات خلال الاجتماع الدوري للجنة الإعلامية للتعداد اليوم الاثنين، أن العمل في التعداد يسير وفق الخطط الزمنية الموضوعة وبوتيرة متقدمة، مبينا أن الدائرة تتطلع إلى استكمال الأعمال والوصول إلى نسبة إنجاز كاملة خلال الفترة القريبة المقبلة.



ولفت إلى أن الموعد المستهدف لإنهاء المرحلة الحالية "الحصر" يمتد حتى منتصف تموز المقبل، مع احتمالية وجود امتدادات محدودة في بعض المناطق أو الأحياء، وهو أمر طبيعي في مثل هذه العمليات الميدانية الواسعة.



وبيّن أن عددا من المحافظات أنهت أعمال الحصر بشكل كامل وبنسبة 100بالمئة، فيما ما تزال العاصمة عمّان من أكثر المناطق التي تتطلب جهدا إضافيا نظرا للكثافة السكانية واتساع الرقعة الجغرافية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأمور تسير بسلاسة وضمن المسار المخطط له.



وأضاف أن الدائرة تواصل عقد لقاءات تنسيقية مع المحافظين والمجالس التنفيذية في مختلف المحافظات، شملت محافظات العقبة ومعان وإربد وجرش وعجلون والعاصمة عمّان، إضافة إلى البلقاء غدا ، على أن تُستكمل اللقاءات في بقية المحافظات خلال الأسابيع المقبلة.



وأكد أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي وشرح متطلبات التعداد وأدوار الجهات الرسمية المختلفة في إنجاحه، إلى جانب الزيارات الميدانية ولقاءات المواطنين، والتي تسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز الثقة بعمل فرق التعداد.



وشدد فريحات على أهمية الدور الإعلامي المرافق لأعمال التعداد، مؤكدا أهمية الاستعداد المبكر للتعامل مع الشائعات المحتملة التي قد ترافق مراحل العد اللاحقة، مشددا على ضرورة التركيز على الوقاية الإعلامية والرسائل الاستباقية بدل الاكتفاء بالرد بعد انتشار الشائعة.



وأكد أن جميع البيانات التي يتم جمعها سرية ومحمية بموجب قانون الإحصاءات العامة، وتلتزم الدائرة بتطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية لضمان أمن المعلومات، مشددا على أن جميع البيانات التي يتم جمعها تستخدم لأغراض إحصائية فقط، وفقا للتشريعات الناظمة.