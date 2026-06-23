الثلاثاء 2026-06-23 01:29 م

الإحصاءات العامة: إنجاز 90% من أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026

دائرة الإحصاءات العامة
دائرة الإحصاءات العامة
 
الثلاثاء، 23-06-2026 01:15 م

الوكيل الإخباري-   أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات أن مؤشرات الأداء الميداني للتعداد العام للسكان والمساكن 2026 تسجل تقدماً متسارعاً في تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، مشيراً إلى وصول نسبة الإنجاز الكلي إلى 90%.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مبنى محافظة البلقاء مع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة محافظ البلقاء فيصل المساعيد، حيث جرى استعراض آخر مستجدات المرحلة الحالية من أعمال التعداد.
وبحسب البيانات المعروضة، بلغت نسبة إنجاز حصر المباني 90%، فيما وصلت أعمال استكمال البلوكات إلى 89.7%، بما يعكس تقدماً في تجهيز القاعدة المكانية والبيانية اللازمة لمرحلة العد.

 
 


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