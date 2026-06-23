الإحصاءات العامة: إنجاز 90% من أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مبنى محافظة البلقاء مع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة محافظ البلقاء فيصل المساعيد، حيث جرى استعراض آخر مستجدات المرحلة الحالية من أعمال التعداد.
وبحسب البيانات المعروضة، بلغت نسبة إنجاز حصر المباني 90%، فيما وصلت أعمال استكمال البلوكات إلى 89.7%، بما يعكس تقدماً في تجهيز القاعدة المكانية والبيانية اللازمة لمرحلة العد.
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