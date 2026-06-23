الإحصاءات العامة: إنجاز 90% من أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026

الوكيل الإخباري- أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات أن مؤشرات الأداء الميداني للتعداد العام للسكان والمساكن 2026 تسجل تقدماً متسارعاً في تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، مشيراً إلى وصول نسبة الإنجاز الكلي إلى 90%.

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