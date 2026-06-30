الإحصاءات العامة: اقتراب إنجاز مرحلة الحصر ضمن التعداد العام للسكان

الوكيل الإخباري- أكّد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أن مؤشرات الأداء الميداني للتعداد العام للسكان والمساكن 2026 تعكس تقدما متسارعا في تنفيذ الأعمال على أرض الواقع.

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واستعرض خلال لقائه الثلاثاء المجلس التنفيذي لمحافظة المفرق، مستجدات المرحلة الحالية من أعمال التعداد، مبينا ان نسبة الإنجاز الكلي وصلت إلى 97% في مؤشر يعكس جاهزية العمليات الميدانية واستمرار التنفيذ وفق الجدول الزمني المعتمد.



وبين فريحات أن البيانات المقدمة خلال الاجتماع أظهرت أن نسبة إنجاز حصر المباني بلغت 97.2% فيما سجلت أعمال استكمال البلوكات نسبة إنجاز بلغت 97%، ما يؤكد التقدم المتحقق في بناء القاعدة المكانية والبيانية اللازمة لمرحلة العد.



وأشار إلى استمرار تنامي الإقبال على خدمة العد الذاتي، إذ بلغت نسبة الراغبين باستخدام هذه الخدمة 21.5%، ما يعزز كفاءة التنفيذ ويمنح الأسر خيارات أكثر مرونة للمشاركة في التعداد.



بدوره، أكد محافظ الكرك فراس أبو قاعود، أهمية استمرار التعاون والتكامل بين مختلف الجهات لإنجاح أعمال التعداد، باعتباره مشروعا وطنيا يوفر قاعدة بيانات حديثة تدعم التخطيط ورسم السياسات التنموية.