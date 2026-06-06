الإحصاءات العامة: القانون يمنع الكشف عن أي بيانات للمواطنين

وأضاف فريحات أن دائرة الإحصاءات تستعين بقواعد بيانات حكومية وغير حكومية لتسهيل وصول الباحث إلى الأسر وتجنب تكرار الأسئلة على المواطنين في حال توافر إجابتها مسبقا لدى دائرة الإحصاءات.
وأشار إلى أن الهدف هو جمع بيانات ثم إسقاط الاسم منها والعناوين أو أي معلومة تشير إلى المواطن، مؤكدا أن الهدف هو الحصول على بيانات إحصائية كنسب الحاصلين على تأمين صحي من القطاع العام أو الخاص.
وبين فريحات أن المواطن يستطيع معرفة تفاصيل الباحثين وبياناتهم عن طريق الماسح الضوئي.
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