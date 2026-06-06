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الإحصاءات العامة: القانون يمنع الكشف عن أي بيانات للمواطنين

م
أرشيفية
 
السبت، 06-06-2026 06:46 م

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات ،السبت، إنّ القانون يمنع الإحصاءات العامة من الكشف عن أي بيانات للمواطنين، لافتا إلى أن التعداد العام الميداني يطابق المعيار العالمي ويتم في دول العام كافة.

وأضاف فريحات أن دائرة الإحصاءات تستعين بقواعد بيانات حكومية وغير حكومية لتسهيل وصول الباحث إلى الأسر وتجنب تكرار الأسئلة على المواطنين في حال توافر إجابتها مسبقا لدى دائرة الإحصاءات.

وأشار إلى أن الهدف هو جمع بيانات ثم إسقاط الاسم منها والعناوين أو أي معلومة تشير إلى المواطن، مؤكدا أن الهدف هو الحصول على بيانات إحصائية كنسب الحاصلين على تأمين صحي من القطاع العام أو الخاص.

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وبين فريحات أن المواطن يستطيع معرفة تفاصيل الباحثين وبياناتهم عن طريق الماسح الضوئي.

 
 


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